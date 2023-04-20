快訊

獨／郭台銘悄悄到高雄 踏入綠營票倉搏感情

載到槍手又遇塞車逃不了…運將親眼目睹「開51槍」 嚇到踩油門都卡住

「星艦」歷史性首次升空數分鐘爆炸 SpaceX曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成對雙城重返先發 將首度對決日投前田健太

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成對雙城重返先發，將對決日本投手前田健太。 法新社
張育成對雙城重返先發，將對決日本投手前田健太。 法新社

旅美紅襪隊台灣球員張育成在迎接女兒出世休兵一場過後，於今天在臉書上預告，台北時間21日凌晨1時35分對抗雙城的比賽，他將再度擔任先發，繼續以第九棒游擊手的位置出賽。

紅襪從19日在主場展開與雙城的三連戰，21日將是最後一場交手，張育成於20日休兵過後，21日重返先發，而他在17日對決天使打出首安，並且轟出全壘打後，接續兩場先發的比賽均無貢獻，打擊率目前是26打數2安打，打擊率為0.77，而要繼續升火力才行。

紅襪目前在美聯東區以9勝11負仍是敬陪末座，雙城則是11勝7負排名美聯中區第一，雙城將以前田健太擔任先發，出賽兩場都吞下敗投，防禦率4.09，紅襪則是以球隊狀況較好的豪克（Tanner Houck）先發主投，出賽三場有兩場勝投，但防禦率卻有4.50。

張育成生涯對雙城為30打數5安打，打擊率為1.67，他將首度對決前田健太。

連戰 東區

相關新聞

MLB／張育成對雙城重返先發 將首度對決日投前田健太

旅美紅襪隊台灣球員張育成在迎接女兒出世休兵一場過後，於今天在臉書上預告，台北時間21日凌晨1時35分對抗雙城的比賽，他將再度擔任先發，繼續以第九棒游擊手的位置出賽。 紅襪從19日在主場展開與雙城

MLB／洛時狠批薛則「又來了」 前年季後賽已經欺騙道奇

大都會隊3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer），今天對道奇隊之戰只投3局，被查到手上有外部物質、遭驅逐出場，洛杉...

MLB／為日本征戰經典賽人氣旺 努特巴爾首獲日糖果大廠代言

在經典賽與大谷翔平想出「胡椒罐」慶祝手勢的紅雀球星努特巴爾(Lars Nootbaar)，歷經了WBC經典賽後在日人氣急速飆升，今天更宣布與日本知名零食廠牌森永製菓簽下代言合約，從四月底開始將推出以他

MLB／戰績慘票房差！離開無情奧克蘭 運動家將轉戰賭城

以「魔球」理論成為小市場球隊代名詞的奧克蘭運動家從去年正式邁入重建期，本季目前為止僅贏過三場比賽，勝場數甚至比洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)還少。不只戰績每況愈下，就連場邊也時常是空蕩蕩。今日

MLB／運動家勝敗場竟和光芒相反 最慘只有3035人觀戰

大聯盟新球季開打3周，光芒隊16勝3敗穩居榜首，也是唯一勝率超過8成的球隊（8成42），反觀運動家隊毫無起色，勝場、敗場...

MLB／海盜不坦了？ 3連戰橫掃洛磯得分創隊史新猷

如果要選一支開季最驚奇的球隊，海盜隊說第二恐怕沒人敢說第一。連續四年位居分區墊底，近兩季更是苦吞百敗，身為近年來「坦隊」代名詞的海盜隊，開季至今勝率超過五成，目前雖在國聯東區只排第三，但12勝7敗可是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦