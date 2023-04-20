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MLB／張育成對雙城重返先發 將首度對決日投前田健太
旅美紅襪隊台灣球員張育成在迎接女兒出世休兵一場過後，於今天在臉書上預告，台北時間21日凌晨1時35分對抗雙城的比賽，他將再度擔任先發，繼續以第九棒游擊手的位置出賽。
紅襪從19日在主場展開與雙城的三連戰，21日將是最後一場交手，張育成於20日休兵過後，21日重返先發，而他在17日對決天使打出首安，並且轟出全壘打後，接續兩場先發的比賽均無貢獻，打擊率目前是26打數2安打，打擊率為0.77，而要繼續升火力才行。
紅襪目前在美聯東區以9勝11負仍是敬陪末座，雙城則是11勝7負排名美聯中區第一，雙城將以前田健太擔任先發，出賽兩場都吞下敗投，防禦率4.09，紅襪則是以球隊狀況較好的豪克（Tanner Houck）先發主投，出賽三場有兩場勝投，但防禦率卻有4.50。
張育成生涯對雙城為30打數5安打，打擊率為1.67，他將首度對決前田健太。
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