快訊

整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

持衝鋒槍尋仇！17歲少年當街開40多槍 扯出黑幫糾紛內幕

下班回家注意！11縣市發布豪大雨特報 大雨恐下到明天

MLB／為日本征戰經典賽人氣旺 努特巴爾首獲日糖果大廠代言

聯合新聞網／ 綜合報導
經典賽表現亮眼的努特巴爾(Lars Nootbaar)今天宣布成為森永製菓的代言人。圖片取自推特
經典賽表現亮眼的努特巴爾(Lars Nootbaar)今天宣布成為森永製菓的代言人。圖片取自推特

在經典賽與大谷翔平想出「胡椒罐」慶祝手勢的紅雀球星努特巴爾(Lars Nootbaar)，歷經了WBC經典賽後在日人氣急速飆升，今天更宣布與日本知名零食廠牌森永製菓簽下代言合約，從四月底開始將推出以他為主角的系列廣告，可說是名利雙收。

本季努特巴爾開季便進入傷兵名單，近日回歸大聯盟，目前在13個打數中繳出.231/.565/.462的打擊成績。努特巴爾是首位加入日本國家隊的日裔美籍球員，他在經典賽場上攻守兼備、場下則是休息室的開心果，最終更隨著日本隊一同奪冠。從「日本人最不熟的國家隊成員」變成家喻戶曉的球星。根據統計，他的Instagram追蹤人數在經典賽期間上漲逾百萬，甚至超越了達比修有、村上宗隆、佐佐木朗希等人，在全日本隊當中僅次於大谷翔平。

今日森永製菓也公布了與努特巴爾簽下的廣告合同，也是他經典賽後首次接到日本廠商的代言。森永製菓的董事長松永受訪時表示，能夠跟在國際賽舞台上大放異彩的努特巴爾合作是一件十分開心的事情，「他熱情的比賽風格，以及能帶給周遭人們元氣的開朗性格與品牌相符」。松永表示，產品名「in bar能量棒」跟努特巴爾的名字「Nootbaar」更有諧音上的關聯，讓他感到命中注定。

而努特巴爾對此也表示，對於能跟森永製菓達成合作感到高興與榮幸，需要長途征戰的賽季即將到來，希望每天都能吃到in bar能量棒。而松永也期待努特巴爾在吃了之後，能夠持續用自己的熱情感染全世界。

日本 廣告 零食

相關新聞

MLB／洛時狠批薛則「又來了」 前年季後賽已經欺騙道奇

大都會隊3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer），今天對道奇隊之戰只投3局，被查到手上有外部物質、遭驅逐出場，洛杉...

MLB／運動家勝敗場竟和光芒相反 最慘只有3035人觀戰

大聯盟新球季開打3周，光芒隊16勝3敗穩居榜首，也是唯一勝率超過8成的球隊（8成42），反觀運動家隊毫無起色，勝場、敗場...

MLB／運動家大物不畏糖尿病 初登板15球達100英里超強

大聯盟新球季開打3周，運動家隊幾乎一路挨打，今天又以2：12不敵小熊隊，不但3連戰遭橫掃，更在主場吞下7連敗，戰績掉到3...

MLB／為日本征戰經典賽人氣旺 努特巴爾首獲日糖果大廠代言

在經典賽與大谷翔平想出「胡椒罐」慶祝手勢的紅雀球星努特巴爾(Lars Nootbaar)，歷經了WBC經典賽後在日人氣急速飆升，今天更宣布與日本知名零食廠牌森永製菓簽下代言合約，從四月底開始將推出以他

MLB／戰績慘票房差！離開無情奧克蘭 運動家將轉戰賭城

以「魔球」理論成為小市場球隊代名詞的奧克蘭運動家從去年正式邁入重建期，本季目前為止僅贏過三場比賽，勝場數甚至比洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)還少。不只戰績每況愈下，就連場邊也時常是空蕩蕩。今日

MLB／海盜不坦了？ 3連戰橫掃洛磯得分創隊史新猷

如果要選一支開季最驚奇的球隊，海盜隊說第二恐怕沒人敢說第一。連續四年位居分區墊底，近兩季更是苦吞百敗，身為近年來「坦隊」代名詞的海盜隊，開季至今勝率超過五成，目前雖在國聯東區只排第三，但12勝7敗可是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦