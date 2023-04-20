MLB／為日本征戰經典賽人氣旺 努特巴爾首獲日糖果大廠代言

在經典賽與大谷翔平想出「胡椒罐」慶祝手勢的紅雀球星努特巴爾(Lars Nootbaar)，歷經了WBC經典賽後在日人氣急速飆升，今天更宣布與日本知名零食廠牌森永製菓簽下代言合約，從四月底開始將推出以他為主角的系列廣告，可說是名利雙收。

本季努特巴爾開季便進入傷兵名單，近日回歸大聯盟，目前在13個打數中繳出.231/.565/.462的打擊成績。努特巴爾是首位加入日本國家隊的日裔美籍球員，他在經典賽場上攻守兼備、場下則是休息室的開心果，最終更隨著日本隊一同奪冠。從「日本人最不熟的國家隊成員」變成家喻戶曉的球星。根據統計，他的Instagram追蹤人數在經典賽期間上漲逾百萬，甚至超越了達比修有、村上宗隆、佐佐木朗希等人，在全日本隊當中僅次於大谷翔平。

今日森永製菓也公布了與努特巴爾簽下的廣告合同，也是他經典賽後首次接到日本廠商的代言。森永製菓的董事長松永受訪時表示，能夠跟在國際賽舞台上大放異彩的努特巴爾合作是一件十分開心的事情，「他熱情的比賽風格，以及能帶給周遭人們元氣的開朗性格與品牌相符」。松永表示，產品名「in bar能量棒」跟努特巴爾的名字「Nootbaar」更有諧音上的關聯，讓他感到命中注定。

而努特巴爾對此也表示，對於能跟森永製菓達成合作感到高興與榮幸，需要長途征戰的賽季即將到來，希望每天都能吃到in bar能量棒。而松永也期待努特巴爾在吃了之後，能夠持續用自己的熱情感染全世界。