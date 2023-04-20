MLB／戰績慘票房差！離開無情奧克蘭 運動家將轉戰賭城

以「魔球」理論成為小市場球隊代名詞的奧克蘭運動家從去年正式邁入重建期，本季目前為止僅贏過三場比賽，勝場數甚至比洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)還少。不只戰績每況愈下，就連場邊也時常是空蕩蕩。今日運動家總裁卡瓦(Dave Kaval)宣布，球隊將在拉斯維加斯建造新球場，目標在2027年落成，也將是21世紀第二支搬家的大聯盟球隊。

運動家隊於1968年正式進駐奧克蘭競技場，如今即將待滿一甲子。然而奧克蘭當地球迷卻用行動表明對球隊送走明星球員、主場軟硬體破舊等舉動的不滿。在這座極限可塞滿5萬7千人的球場當中，運動家本季平均進場人數只有11027人，位居聯盟墊底，去年賽季更一度以2488人創下近40年新低。奧克蘭競技場與舊金山巨人主場僅20分車程卻是兩樣情，本季巨人隊場均觀眾可達34491人。

過去幾年，運動家要離開奧克蘭，甚至追隨NFL突擊者隊轉戰拉斯維加斯的言論甚囂塵上，而這項傳言在今天成為了現實。運動家總裁卡瓦在今天表示球隊已經簽署一項協議，將在拉斯維加斯買下一塊49畝的土地並建造開闔式巨蛋的新球場，預計會花費十億美金。初步計畫將於明年開工，如果一切順利，有望在2027年搬家。

「奧克蘭在這五十年間一直都是很棒的家，但我們認為拉斯維加斯將有助於延續我們的傳奇故事」，卡瓦提到，「這不僅是遊客的絕佳處所，對當地人來說也很容易到達，未來約有70%觀眾會是當地人，我們希望能確保迎合他們的需求。」

同時，運動家隊的新主場鄰近兩座體育場，也為當地球迷帶來更多的體育可能性。卡瓦說：「把所有的體育場館集中在同一處，我認為這打造了一個強大的區域、一種對社區有益的能量，也有助於我們管理一支球隊。」