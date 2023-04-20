MLB／運動家勝敗場竟和光芒相反 最慘只有3035人觀戰

大聯盟新球季開打3周，光芒隊16勝3敗穩居榜首，也是唯一勝率超過8成的球隊（8成42），反觀運動家隊毫無起色，勝場、敗場剛好和光芒相反，開季至今連輸6個系列賽，人氣也在30隊墊底。

運動家團隊薪資6015萬8233美元排名最後，落後砸錢最凶的大都會隊（3億4653萬6614美元）超過2億8637萬美元，球隊處於重建期，今年季前就被評估整季可能120敗以上。

運動家今天2：12不敵小熊隊，在主場吞下7連敗，戰績掉到3勝16敗，寫下隊史開季最差紀錄，也是大聯盟唯一勝率不到2成（1成58）的球隊，主場2勝10敗、客場1勝6敗都是不及格表現，球迷支持度愈來愈低。

運動家去年主場78萬7902人、單場平均9973人都是大聯盟最差紀錄，今年前12場主場13萬2308人、單場平均11025人繼續墊底，3月31日對天使隊開幕戰26805人（容量35067人）已是最佳數字，接下來不管主、客場都未達2萬，還有6場四位數，4月4日對守護者隊只有3035人最慘。

目前除了運動家3勝16敗，皇家隊也只有4勝15敗，接著是洛磯隊5勝14敗、國民隊5勝13敗，這4隊加起來只比光芒多1勝。