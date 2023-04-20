MLB／運動家大物不畏糖尿病 初登板15球達100英里超強

大聯盟新球季開打3周，運動家隊幾乎一路挨打，今天又以2：12不敵小熊隊，不但3連戰遭橫掃，更在主場吞下7連敗，戰績掉到3勝16敗，唯一亮點是24歲菜鳥右投米勒（Mason Miller）初登大聯盟，先發4.1局狂飆速球，共有15顆達100英里，寫下罕見紀錄。

米勒在前年選秀會第3輪被運動家挑中，今天在主場 12112名球迷面前上演大聯盟首秀，投81球完成4.1局任務，被揮出4支安打，飆出5次三振，失兩分無關勝敗。

米勒前3局讓小熊掛零，第4、5局各失1分，53顆直球的平均球速達99.3英里，最快飆到102.5英里，成為大聯盟把球速列入正式紀錄以來，僅是史上第10位單場至少15球達100英里以上的先發投手。

這位超級新人在5年前大學時期，被驗出第一型糖尿病，診斷結果讓他震驚，但沒有浪費時間多想，找到合適的飲食、重訓計畫後，體重增加到220磅，球速也從87、88英里提升到99英里，最後如願完成大聯盟夢想。

談到大聯初登板，米勒說：「整個上午迫不及待想要開賽，因為緊張導致控球有點不穩，隨著比賽進行也安定下來，對自己的表現很滿意。」

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）認為，小熊打線不錯，米勒初登板投出令人難以置信的內容，「這會讓運動家球迷興奮，看到他的表現，然後說，這個孩子可以成為我們未來成功的一部分。」