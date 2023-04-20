MLB／海盜不坦了？ 3連戰橫掃洛磯得分創隊史新猷

如果要選一支開季最驚奇的球隊，海盜隊說第二恐怕沒人敢說第一。連續四年位居分區墊底，近兩季更是苦吞百敗，身為近年來「坦隊」代名詞的海盜隊，開季至今勝率超過五成，目前雖在國聯東區只排第三，但12勝7敗可是高居國聯第四，戰績甚至比大都會、道奇、紅雀等名門強隊還要好。今天作客洛磯主場更是以14:3打爆對手，完成客場橫掃，三場比賽一共拿下33分，也創下海盜隊史近23年來單一系列賽最高得分紀錄。

攤開進階數據，海盜隊今天的打擊可說是相當強悍，共有15次初速超過100英里的擊球(強勁擊球的定義為95英里)，這是自大聯盟2015年啟用Statcast系統追蹤以來，隊史單場新高。更別提陣中新生代怪力男克魯茲(Oneil Cruz)仍因左腳骨折缺陣，他曾在去年創下擊球初速達122.4英里的聯盟紀錄。

事實上沒人預期海盜會在開季19戰就贏了12場，尤其這之中包括對太空人、紅雀等季後賽強權的系列賽。闊別五年重返老東家的「海賊王」麥卡臣(Andrew McCutchen)，如今扮演著休息室的老大哥角色，他說：「球隊現在的氛圍很棒，但我們的工作還沒結束，我們對球隊正在做的事感到興奮，並試著贏在當下。」

麥卡臣也以身作則，今天敲出本賽季的第四發全壘打，在陣中位居第二，整體OPS(進攻指數)更是全隊第一。第一局的二壘安打也是他身披海盜球衣所擊出的第1480支安打，讓他單獨名列海盜隊史第13名，回到生涯起點看起來對他的打擊起到了回春的效果。

442 ft later 💣 pic.twitter.com/qtIq6YVGpv — Pittsburgh Pirates (@Pirates) 2023年4月19日

「當你陣中加入了有經驗的球員們，會帶來極大的影響」，海盜隊總教練薛爾頓(Derek Shelton)這麼說，他從春訓第一天就告訴全隊2023年會是截然不同的賽季，「休息室的能量從第一場比賽就有所不同，我相信球員們比起去年有著不同的信念」。

值得一提的是，海盜隊在這系列賽痛扁洛磯，三場共得33分是繼2000年對戰教士系列賽後的最高紀錄。