MLB／遊騎兵開「魯閣」橫掃皇家 創十年來最佳開季戰績

去年大手筆簽下席格(Corey Seager)以及塞米恩(Marcus Semien)，最後卻僅拿下68勝，表現差強人意的遊騎兵，今年展現「鈔」能力簽下地表最強投手狄葛隆(Jacob deGrom)後，開季戰績一路長紅。今天打線再度棒棒開花，以12:3痛宰皇家，順利在客場完成橫掃。不僅持續坐穩美聯西區龍頭，也創下近10年來前18場的最佳開季戰績。

雖然明星游擊手席格持續缺陣，但這場比賽遊騎兵打線展現優秀的串聯能力，用13支安打攻下了12分，且先發九棒人人上壘，從開場就讓皇家隊苦苦追趕，最終輕鬆寫意收下勝利，同時也是近期四連勝。「這是重要的客場之旅，對我們提升信心有莫大幫助」，先前連三場比賽開轟，今天也有猛打賞演出的塞米恩表示，「對總教練來說，決定誰能留在先發名單是件艱難的事，但這是個甜蜜的煩惱。」

正因為席格的缺席，春訓較晚起步的塔瓦瑞茲(Leody Taveras)才得以回到大聯盟，他在這場比賽埋伏第九棒並扮演勝利功臣，敲出三支安打並送回兩分打點。「他看起來更有耐心了，回歸得很及時也成功把握住機會」，遊騎兵總教練波奇(Bruce Bochy)也不吝稱讚子弟兵。

在這場比賽過後，遊騎兵隊在前18場比賽打出了12勝6敗的戰績，目前與美聯西區第二的水手有3場勝差，這也是2013年後遊騎兵隊所繳出最佳的開季戰績，該年球隊斬獲91勝。如果遊騎兵延續如虹氣勢至季末，有機會睽違7年時間重返季後賽，波奇對此也表示，不管是輪替球員還是牛棚準備的投手都有很優秀的發揮，這正是球隊要在長遠賽季取得成功的最大關鍵。