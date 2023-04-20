快訊

2024立委戰／立院拚過半有難度 綠營憂桃園、新北大翻轉

掃射畫面曝！少年衝土城朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

獨／郁方老公找銀行開證明 「曾格爾已涉偽造文書」

MLB／車禍、禁藥、受傷樣樣來 教士終於等到塔提斯歸隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊塔提斯明天確定歸隊，重新扛起開路先鋒重任。美聯社
教士隊塔提斯明天確定歸隊，重新扛起開路先鋒重任。美聯社

教士隊今天在聖地牙哥主場以1：0擊敗勇士隊，終止3連敗、也讓勇士中斷8連勝，明天轉戰鳳凰城對響尾蛇隊進行4連戰首戰，去年因藥檢未過遭禁賽80場的球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）確定歸隊，重新扛起開路先鋒重任，教士是否改變命運值得觀察。

塔提斯前年42轟奪下國聯全壘打王，季後卻在多明尼加騎機車出事，去年還陷入禁藥醜聞，而且有傷在身，原定生涯第4季完全報銷，形象遭到重創，明天終於要復出。

教士最近10戰只有3勝7敗、開季20戰9勝11敗，在國聯西區排名第3，落後榜首響尾蛇2.5場勝差，明起4連戰有機會挽回頹勢，塔提斯的表現勢必成為焦點。

教士接下來7場比賽都在客場，先和響尾蛇交手，再到芝加哥和小熊隊進行3連戰，30日重返主場，總教練梅爾文（Bob Melvin）談到塔提斯扛起首棒重任，他說：「 期待很久了，我們已經看到他在春訓、3A比賽的表現，他對重返先發打線感到無比興奮。」

塔提斯本季在3A出賽8場，合計33打數17支安打，包括7支全壘打、兩支二壘打，打擊率達5成15，不但攻下15分打點，還為球隊跑回11分，也有兩次盜壘成功，美聯社指出：「教士希望塔提斯在禁令結束後，能為球隊帶來活力。」

塔提斯 教士 響尾蛇

延伸閱讀

MLB／索托開轟擋勇士8連勝 教士砸大錢還看不到成效

MLB／勇士史泰特連8戰9K平隊史紀錄 宇宙教士近3戰只得1分

MLB／塔提斯8戰7轟殺翻小聯盟 21日回歸拯救教士打線

MLB／索托仍無法適應投球計時器 直言無法玩「心理戰」

相關新聞

MLB／薛則疑抹油被趕出場 裁判：我的手指都黏在他手上

大都會隊先發投手薛則（Max Scherzer）今天投到一半，被裁判趕出場，原因是檢查到手上有外部物質，薛則大聲喊冤「那...

MLB／洋基球場驚見大谷球衣 網：每一隊都想發「大谷財」

年底將成為自由球員的大谷翔平，未來去向肯定是大聯盟休賽季最大話題，各隊也無不絞盡腦汁爭取他的青睞。繼上個系列賽作客紅襪收到波士頓當地媒體的「情書」後，近日也有球迷在洋基球場發現商品部竟然陳列大谷翔平的

MLB／賈吉不讓大谷翔平搶戲 沒收他的全壘打再轟兩分砲

洋基隊今天繼續在紐約主場迎戰天使隊，進行3連戰第2戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）不但沒收大谷翔平的全壘打，還...

MLB／車禍、禁藥、受傷樣樣來 教士終於等到塔提斯歸隊

教士隊今天在聖地牙哥主場以1：0擊敗勇士隊，終止3連敗、也讓勇士中斷8連勝，明天轉戰鳳凰城對響尾蛇隊進行4連戰首戰，去年...

MLB／經典賽全壘打王首轟出爐 透納：終於有項數據追上隊友

原被看好稱霸國聯東區龍頭的費城人隊，開季至今表現跌跌撞撞，本季大約轉戰費城、在經典賽砲聲隆隆的透納(Trea Turner)長打表現也靜悄悄。不過今天對戰白襪隊的比賽終於強勢反彈，不僅繳出準完全打擊的

MLB／索托開轟擋勇士8連勝 教士砸大錢還看不到成效

馬丁尼茲（Nick Martinez）先發7局無失分、索托（Juan Soto）4局下致勝轟，教士隊今天在聖地牙哥主場終...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦