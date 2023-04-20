MLB／車禍、禁藥、受傷樣樣來 教士終於等到塔提斯歸隊

教士隊今天在聖地牙哥主場以1：0擊敗勇士隊，終止3連敗、也讓勇士中斷8連勝，明天轉戰鳳凰城對響尾蛇隊進行4連戰首戰，去年因藥檢未過遭禁賽80場的球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）確定歸隊，重新扛起開路先鋒重任，教士是否改變命運值得觀察。

塔提斯前年42轟奪下國聯全壘打王，季後卻在多明尼加騎機車出事，去年還陷入禁藥醜聞，而且有傷在身，原定生涯第4季完全報銷，形象遭到重創，明天終於要復出。

教士最近10戰只有3勝7敗、開季20戰9勝11敗，在國聯西區排名第3，落後榜首響尾蛇2.5場勝差，明起4連戰有機會挽回頹勢，塔提斯的表現勢必成為焦點。

教士接下來7場比賽都在客場，先和響尾蛇交手，再到芝加哥和小熊隊進行3連戰，30日重返主場，總教練梅爾文（Bob Melvin）談到塔提斯扛起首棒重任，他說：「 期待很久了，我們已經看到他在春訓、3A比賽的表現，他對重返先發打線感到無比興奮。」

塔提斯本季在3A出賽8場，合計33打數17支安打，包括7支全壘打、兩支二壘打，打擊率達5成15，不但攻下15分打點，還為球隊跑回11分，也有兩次盜壘成功，美聯社指出：「教士希望塔提斯在禁令結束後，能為球隊帶來活力。」