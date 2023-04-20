MLB／經典賽全壘打王首轟出爐 透納：終於有項數據追上隊友

原被看好稱霸國聯東區龍頭的費城人隊，開季至今表現跌跌撞撞，本季大約轉戰費城、在經典賽砲聲隆隆的透納(Trea Turner)長打表現也靜悄悄。不過今天對戰白襪隊的比賽終於強勢反彈，不僅繳出準完全打擊的亮眼成績，效力費城人的首轟也出爐，幫助球隊順利以5:2擊敗白襪，以勝利結束近期的客場8連戰。

休賽季與費城人隊簽下11年3億美元大合約的透納，在披上費城人球衣前先為美國隊在經典賽效力，打擊三圍.391/.440/1.043的十分亮眼，另外掃出5轟與11分打點，是大會的全壘打王及最佳游擊手。費城人期望他能將經典賽時期的長程火砲銜接到例行賽，但他卻遲遲等了第19場才敲出本季首轟。

賽後透納打趣說道，「我終於有一項數據追平了史托特(Bryson Stott)」，他指的是二游搭檔史托特。這位二年級生開季連續17場敲安打改寫了隊史新猷，目前也是球隊安打王，不過同樣只有一轟，但全面表現已獲得注目。透納終於開轟後也鬆了一口氣，「製造平飛球是我的目標，今天能夠將球打得強勁，這感覺很棒。」

透納今天依序打出全壘打、一壘安打及二壘安打，只差一支三壘安打就能夠成為歷史上首位四度達成完全打擊的球員。這場比賽他有兩次機會挑戰，一次擊成中左外野平飛球遭中外野手羅伯特(Luis Robert)接殺，另一次則是遭到三振。

費城人上一次有人打出完全打擊要追溯到2004年，而透納2019年也曾在同個球場和完全打擊僅一步之遙，「第四次打擊的時候，我希望不要打到羅伯特那，但他接得很漂亮」，他不諱言確實有想到這項紀錄，「有時候事情沒辦法如你所願，但這依舊是個美好的一天。」