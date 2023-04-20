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MLB／索托開轟擋勇士8連勝 教士砸大錢還看不到成效

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊索托4局下轟陽春砲，相當激動。美聯社
教士隊索托4局下轟陽春砲，相當激動。美聯社

馬丁尼茲（Nick Martinez）先發7局無失分、索托（Juan Soto）4局下致勝轟，教士隊今天在聖地牙哥主場終於止敗，以1：0擊敗難纏的勇士隊，不但逃過3連戰遭清盤，也讓勇士中斷大聯盟本季最長8連勝紀錄。

教士本季團隊薪資逼近2億4711萬元，在大聯盟只落後大都會、洋基隊，開季至今20場只有9勝11敗，在國聯西區排名第3，全隊近況不佳，球員壓力都很大，今天甩掉3連敗暫時鬆了一口氣。

教士隊馬丁尼茲先發7局無失分，贏得勝投。美聯社
教士隊馬丁尼茲先發7局無失分，贏得勝投。美聯社

馬丁尼茲用97球完成7局任務，只被揮出3支安打，飆出6次三振，以優質內容奪下本季首勝；勇士先發投手摩頓（Charlie Morton）投6局，被揮出5支安打、失1分吞敗。

索托4局下砲轟摩頓，本季第4轟出爐，中右外野方向431呎陽春砲打下江山，勇士本季首次得分掛零，不過14勝5敗仍在國聯東區排名第1。

教士最近7戰在主場對戰釀酒人、勇士只有2勝5敗，尤其近4場比賽只得兩分，打線陷入嚴重低潮，勝率還無法回到5成。

勇士 馬丁尼茲 教士

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