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MLB／大谷翔平4支0…賈吉回敬2分砲 洋基扳平系列賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今日打擊掛蛋，包含賈吉沒收全壘打，總計4打數無安打，打擊率下降到2成81。 美聯社
大谷今日打擊掛蛋，包含賈吉沒收全壘打，總計4打數無安打，打擊率下降到2成81。 美聯社

兩位MVP的競爭，大谷翔平昨天首局的2分砲率領天使隊奪勝，今天換賈吉（Aaron Judge）禮尚往來，也在首局轟出2分砲，還沒收了大谷一支全壘打，天使隊雖然纏鬥到延長賽，但洋基隊仍以3：2拿下勝利，雙方系列賽各1勝扳平。

大谷翔平今天差點複製昨天劇本，1局上敲出中外野深遠飛球，眼見就要飛出牆，但賈吉硬是跳起在空中攔截，用手套擋住後再用右手接殺，完成超美技。

大谷接下來3個打席都在得點圈有人時上場，卻無打點進帳，3局上1出局、二壘有人敲出滾地球出局，5局上2出局、三壘有人時吞下三振，5局上2出局、一二壘有人還是遭到三振，直到9局上才靠四壞保送第一次站上壘包，總計4打數無安打，打擊率下降到2成81。

賈吉沒收大谷全壘打後，自己也開轟。 美聯社
賈吉沒收大谷全壘打後，自己也開轟。 美聯社

天使隊前7局唯一得分是5局上二、三壘有人時，瓦德（Taylor Ward）敲出的滾地推進，經歷得點圈10支0後，8局上烏謝拉（Gio Urshela）才在二壘有人時棒打老東家，敲出1分打點安打，追平比數，只不過賈吉再次上演飛撲接殺美技，中斷後續攻勢。

平手局面到延長賽進入突破僵局制，10局上天使隊未能得分，10局下洋基隊一開始觸擊短打失敗變出局，天使隊故意保送賈吉後，卻又投出觸身球，1出局滿壘情況，托瑞斯（Gleyber Torres）一支中外野高飛犧牲打結束比賽。

賈吉今天守備上有美技演出，1局下也敲出一發兩分砲，個人本季第6轟，全場3打數1安打、2分打點，另有2次四壞保送上壘，賽後打擊率2成74。

賈吉 天使

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