MLB／「黏手」是因汗與松香 薛則：笨蛋才會在手套動手腳

今日大都會作客道奇主場的比賽中，賽揚名投薛則(Max Scherzer)在第三局遭到裁判驅逐出場，理由是被懷疑使用外部物質。薛則在被趕出場當下暴跳如雷、大喊冤枉，賽後受訪時

他依舊憤恨不平表示，還原「黏手」原因與過程，手套上單純只是汗及松香的混合物，並且強調「笨蛋才會在手套上動手腳」。

薛則此役回到道奇主場迎戰老東家，前三局雖曾遇到滿壘危機仍順利化解。然而四局下上場投球前接受一壘審庫奇(Phil Cuzzi)的檢查，認定其使用外部物質並將他驅逐出場。

事實上在第三局庫奇就曾要求薛則更換手套，薛則在賽後受訪時提到，因第二局結束後手上的松香有點結塊，便用酒精清洗，而一旦酒精與松香混合就會變黏稠，因此他需要再次洗掉並重新塗抹，但裁判認為他手套上的松香太多了，還是要他換手套，然而薛則在第四局依然逃不過被驅逐出場的命運。

「我使用了合法物質，卻被認為手太黏」，薛則依舊表示自己是清白的，甚至說「除非是笨蛋才會在手套這麼明顯的位置動手腳」，當下自己不斷向裁判澄清手上單純是汗水及松香，甚至第三局在大聯盟人員面前用酒精洗手再塗上松香，裁判依然不領情。根據大聯盟規定，投手可以合法使用松香，但只被允許用在手上。

在2021年大聯盟通過外部物質檢查規定後，薛則成為第三名遭驅逐出場的投手，巧的是皆由庫奇所為，大都會教頭也意有所指地說：「這方面他很有名」。根據大聯盟官方罰則，若確定使用外部無直，薛則將被禁賽十場，約是跳過兩場先發，但仍可提出上訴。

這件事也讓薛則經紀人波拉斯(Scott Boras)很不滿，根據《紐約郵報》記者薛曼(Joel Sherman)報導，波拉斯認為大聯盟執法必須要有客觀的標準，「庫奇的臨場感覺不是答案」，這一切必須要有更科學的方式。

今日的比賽雖然薛則的退場打亂了大都會的投手調度，卻依舊靠著牛棚群的強力封鎖，以5:3力退道奇，在客場系列賽扳回一城。