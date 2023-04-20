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MLB／紅人菜鳥首秀第3球就挨轟 龍頭光芒開季打出一堆紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
光芒開季持續強勢，投打都讓其他隊望塵莫及。 路透社
光芒開季持續強勢，投打都讓其他隊望塵莫及。 路透社

光芒隊長打火力驚人，開路先鋒狄亞茲（Yandy Diaz）今天對紅人隊首局首打席全壘打，本季第6轟出爐，光芒這半局打了10人次、攻下6分奠定勝基，終場以8：0獲勝，戰績16勝3敗穩居大聯盟龍頭。

兩隊在辛辛那提3連戰最後一戰，紅人25歲投手史都特（Levi Stoudt）被打爆，1局上才投第3球就挨轟，先發4局被揮出9支安打、失7分，大聯盟首秀慘敗。

光芒連兩天完封紅人，一共攻下18分，本季19場比賽有6場讓對手掛零（去年整季10場），追平大聯盟開季19戰紀錄，目前42轟、得133分都排名第1，總教練凱許（Kevin Cash）非常滿意全隊表現，希望繼續保持下去，

光芒開季13連勝追平大聯盟紀錄，接下來對藍鳥隊2連敗後搶回1勝，再對紅人2勝1敗，勝率衝到8成42；27歲右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）今天先發5局，只被揮出3支安打，飆出7次三振，本季第3勝到手，他說：「我們的打線很可怕。」

狄亞茲4打數2安打，首局首打席開轟不但打下江山，光芒開季連19戰全壘打也是隊史新紀錄，再一場就可追平2019年水手隊，並列大聯盟開季最長。

不過光芒非高人氣球隊，紅人這次主場3連戰只有31794名球迷進場，尤其首戰7375人是近38年隊史主場最低紀錄。

光芒 大聯盟 紅人

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