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MLB／賈吉不讓大谷翔平搶戲 沒收他的全壘打再轟兩分砲

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉在跳起來沒收大谷的全壘打。截圖自洋基官方推特
賈吉在跳起來沒收大谷的全壘打。截圖自洋基官方推特

洋基隊今天繼續在紐約主場迎戰天使隊，進行3連戰第2戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）不但沒收大谷翔平的全壘打，還轟出兩分打點全壘打，在自己的地盤占上風。

天使昨天5：2搶下首勝，大谷昨天3打數1安打，首局轟出中右外方向391呎兩分砲， 本季第4轟成為致勝一擊，賈吉3次打數掛零，4局下高飛犧牲打攻下1分打點。

兩大咖今天再度同場競技，仍是比賽最大焦點，賈吉從熟悉的右外野區改當中外野手，大谷仍是2棒指定打擊，一開賽就讓洋基球迷看得熱血沸騰。

大谷全壘打被賈吉沒收。 法新社
大谷全壘打被賈吉沒收。 法新社

大谷1局上面對洋基先發投手布里托（Jhony Brito），逮中88哩變速球，打到中外野全壘打牆前，原本有機會連兩天在洋基球場開轟，不料被身高201公分的賈吉跳起來接殺。

賈吉沒收大谷本季第5轟，1局下面對天使先發投手肯寧（Griffin Canning），在一壘有人時，把94哩速球轟成中左外野方向412呎兩分砲，本季第6轟出爐，幫助洋基先取得領先。

大聯盟官網指出，賈吉去年5月31日同樣在中外野區，沒收大谷可能形成全壘打的球。

賈吉 洋基

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