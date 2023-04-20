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MLB／薛則疑抹油被趕出場 裁判：我的手指都黏在他手上

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

大都會隊先發投手薛則（Max Scherzer）今天投到一半，被裁判趕出場，原因是檢查到手上有外部物質，薛則大聲喊冤「那是汗跟松香」，不過大聯盟裁判回應：「那是我看過最黏的一雙手。」

這個劇碼發生在大都會與道奇隊之戰，3局下薛則上場投球前先被一壘審庫奇（Phil Cuzzi）要求更換手套，不料4局下庫奇再次檢查，這回主審貝利諾（Dan Bellino）也加入，最終判定薛則使用外部物質，將他趕出場。

薛則當下暴跳如雷，不斷朝裁判大吼，他在賽後向媒體轉述當下情況，「他們說我的手太黏，我以我孩子的性命發誓，我絕對沒有用其他物質，就是汗跟松香而已，我一遍又一遍跟他們解釋，然後他們摸我的手說太黏，那當然啊，因為是汗跟松香。」

庫奇表示，當下有跟大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）及薛則解釋，無論那是什麼物質，「我們知道的是，那實在太黏，超過我們的認知。」

貝利諾也說：「這個黏度比前兩局檢查時還超過，這是從我3年前開始檢查以來，看到過最黏的一雙手，黏到我們的手指都黏在他手上，而且檢查完還在我們手上的黏性物質還持續了好幾局。」

在薛則提早退場後，大都會隊靠著5位投手守住比賽，過程中大都會牛棚不斷傳出「為了薛則而投」，而大都會隊最終也以5：3贏球。

如果大聯盟最終裁定薛則確實有使用增加黏性的外部物質，他將面臨10場禁賽，不過仍可提出上訴，松香是大聯盟允許使用的物質，但僅限用在手上，不允許在手套、球衣上出現，而將松香與其他物質混和則是禁止的。

薛則 大都會 大聯盟

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