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MLB／記取招募馬恰多教訓 賈吉趕緊撇清拉攏大谷：還沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

作為今年自由市場的超級大物，哪隊能搶下大谷翔平，考驗著各隊球星招募能力，不過當洋基隊長賈吉（Aaron Judge）被問到相關問題時，有前車之鑑的他連忙否認，深怕掉入「罰款陷阱」。

根據《紐約郵報》報導，雖然賈吉去年中斷大谷2連霸美聯MVP美夢，但他仍對這名二刀流球星讚不絕口，「我從沒看過這種等級的球星投入市場，他不僅是場上最好的打者之一，也是投手丘上最棒的投手之一，這使他成為很棒的全方位運動員，我很期待看到他的去處。」

不過當被問到是否會嘗試招募大谷來到洋基，不輕易上當的賈吉連忙否認，「沒有、還沒有，招募現在還沒開始呢！他在安納罕締造了一些特別的事情，我現在只會從遠方仰慕他而已。」而他之所以趕緊撇清，或許是出於過往差點挨罰的經驗。

時間倒轉回五年前的春訓，目前正效力教士隊的馬恰多（Manny Machado）是當年自由市場大咖之一，而賈吉在一次談話中無意說道，「馬恰多穿條紋球衣會很好看。」結果這番話被MLB認為有「違規招募」的嫌疑，雖然最後並未因此受罰，卻也讓他謹記在心，對於自由球員的發言更加小心。

儘管當初在2017年底的「大谷爭奪戰」早早出局，但洋基這回肯定還是會參一腳，希望在冬天將這位最知名的棒球員，納入最有名的棒球隊。屆時若順利搶下大谷，洋基不管是球隊戰力或場外價值，都將獲得可觀的提升。

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