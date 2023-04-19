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MLB／擠身200勝俱樂部 克蕭：只是優秀球隊的產物

中央社／ 洛杉磯18日綜合外電報導
克蕭奪下生涯第200場勝投。 美聯社
克蕭奪下生涯第200場勝投。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在主場迎戰紐約大都會，道奇強投柯蕭先發7局無失分，還飆9次三振，幫助球隊以5比0完封大都會，他也奪下生涯第200場勝投。

35歲左投柯蕭（Clayton Kershaw）賽後表示：「對我來說，能夠拿下200勝只是身處優秀球隊的產物。這就是為何我很喜歡今天晚上的理由。」

柯蕭今天先發7局只被敲3支安打，送出9次三振沒有保送，這讓他大聯盟生涯三振數達到2833次。

本季個人投球成績來到3勝1敗的柯蕭，以生涯2833次三振超越退役球星羅力奇（Mickey Lolich），在大聯盟三振排行榜高居第22名。

除了柯蕭的優異投球表現，道奇打線方面也不遑多讓， 重砲馬蒂內茲（J.D. Martinez）今天敲出4支安打掃進4分打點，其中包含兩發全壘打，幫助道奇終結大都會的5連勝。

曾3度奪下賽揚獎的柯蕭，大聯盟生涯16個球季出賽405場，其中402場是先發，共奪下200勝88敗，勝率高達6成94，在200勝俱樂部的117位投手中勝率最高。

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