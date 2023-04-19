MLB／大聯盟又有新玩法 將實驗指定代跑、「Double Hook」

大聯盟今天宣布將做一系列新規則實驗，於大西洋聯盟實施。包含指定代跑、「Double Hook」以及退出投手板限制。

指定代跑者必須是不在先發陣容的球員，能在比賽任何時候擔任代跑者，被代跑者和代跑者下場休息後，都能再回到場上繼續比賽。

「Double Hook」則是與指定打擊相關，如果先發投手沒有投滿5局，球隊將失去指定打擊，意味投手需要上場打擊，這規則已在去年大西洋聯盟的比賽使用過。

另外還有進一步限制投手退出投手板，現行制度規定投手可進行3次牽制；新制度限制投手每個打席只能退出投手板一次，牽制和重設投球計時器也算在內。

今年實施各項新規定後，比賽平均時間減少約30分鐘，不過大聯盟似乎覺得還不夠，一項聲明指出，「感謝大西洋聯盟的持續配合，近年的新規則強調運動能力、加快比賽節奏，以及提供球迷想觀賞的比賽方式。」