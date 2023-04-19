MLB／遊騎兵狄葛隆稱手腕沒事 不會錯過下周先發

遊騎兵隊王牌狄葛隆（Jacob deGrom）在昨日對上皇家隊比賽中途退場，讓球迷相當擔憂，幸好本人與總教練波奇（Bruce Bochy）都在稍早出面消除外界疑慮。

在昨日比賽中，擔綱先發的狄葛隆在前四局繳出完美表現，於58顆投球當中送出39顆好球、飆出4K，讓皇家打線一支安打都無法擊出，僅能靠著一次保送上壘。然而，狄葛隆投完四局後就因右手腕痠痛提前退場，由唐寧（Dane Dunning）接替投球。

根據《達拉斯晨報》報導，狄葛隆向記者表示自己的狀況很好，不會錯過輪值，「我今天感覺比昨天好很多，這是個好兆頭。我們在訓練室做了一些活動，然後一切都很好，所以我相當期待下次先發。」

波奇則透露，狄葛隆會在明日進行傳接球，到時會再確認他手腕的狀況，「我們不知道他明天會感覺如何，但就目前而言，一切都很樂觀，他也對手臂狀況抱持正面態度，這是個好消息。我認為我們正在計畫下一場先發的可能性，但接下來幾天也會再做評估。」

作為休賽季重磅加盟的塞揚級投手，狄葛隆本季為遊騎兵先發四場，繳出1勝0敗、防禦率3.48的成績，若一切順利，他將在下週一先發對上運動家隊。