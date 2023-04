MLB／遊騎兵狄葛隆稱手腕沒事 不會錯過下周先發

遊騎兵隊王牌狄葛隆(Jacob deGrom)在昨日對上皇家隊比賽中途退場,讓球迷相當擔憂,幸好本人與總教練波奇(Bruce Bochy)都在稍早出面消除外界疑慮。

在昨日比賽中,擔綱先發的狄葛隆在前四局繳出完美表現,於58顆投球當中送出39顆好球、飆出4K,讓皇家打線一支安打都無法擊出,僅能靠著一次保送上壘。然而,狄葛隆投完四局後就因右手腕痠痛提前退場,由唐寧(Dane Dunning)接替投球。

根據《達拉斯晨報》報導,狄葛隆向記者表示自己的狀況很好,不會錯過輪值,「我今天感覺比昨天好很多,這是個好兆頭。我們在訓練室做了一些活動,然後一切都很好,所以我相當期待下次先發。」

波奇則透露,狄葛隆會在明日進行傳接球,到時會再確認他手腕的狀況,「我們不知道他明天會感覺如何,但就目前而言,一切都很樂觀,他也對手臂狀況抱持正面態度,這是個好消息。我認為我們正在計畫下一場先發的可能性,但接下來幾天也會再做評估。」

作為休賽季重磅加盟的塞揚級投手,狄葛隆本季為遊騎兵先發四場,繳出1勝0敗、防禦率3.48的成績,若一切順利,他將在下週一先發對上運動家隊。

Jacob deGrom is out of tonight's game after throwing 58 pitches and 4 no-hit innings pic.twitter.com/IQtZX5zgwT