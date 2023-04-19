快訊

桌球／帶傷參賽打進16強 林昀儒因「傷勢加劇」退出WTT澳門冠軍賽

確定了！于美人宣布參選「這地區」立委 明開記者會公布黨籍

MLB／遊騎兵狄葛隆稱手腕沒事 不會錯過下周先發

聯合新聞網／ 綜合報導
狄葛隆於上場比賽繳出四局無安打好投。 美聯社
狄葛隆於上場比賽繳出四局無安打好投。 美聯社

遊騎兵隊王牌狄葛隆（Jacob deGrom）在昨日對上皇家隊比賽中途退場，讓球迷相當擔憂，幸好本人與總教練波奇（Bruce Bochy）都在稍早出面消除外界疑慮。

在昨日比賽中，擔綱先發的狄葛隆在前四局繳出完美表現，於58顆投球當中送出39顆好球、飆出4K，讓皇家打線一支安打都無法擊出，僅能靠著一次保送上壘。然而，狄葛隆投完四局後就因右手腕痠痛提前退場，由唐寧（Dane Dunning）接替投球。

根據《達拉斯晨報》報導，狄葛隆向記者表示自己的狀況很好，不會錯過輪值，「我今天感覺比昨天好很多，這是個好兆頭。我們在訓練室做了一些活動，然後一切都很好，所以我相當期待下次先發。」

波奇則透露，狄葛隆會在明日進行傳接球，到時會再確認他手腕的狀況，「我們不知道他明天會感覺如何，但就目前而言，一切都很樂觀，他也對手臂狀況抱持正面態度，這是個好消息。我認為我們正在計畫下一場先發的可能性，但接下來幾天也會再做評估。」

作為休賽季重磅加盟的塞揚級投手，狄葛隆本季為遊騎兵先發四場，繳出1勝0敗、防禦率3.48的成績，若一切順利，他將在下週一先發對上運動家隊。

MLB 遊騎兵 狄葛隆

相關新聞

MLB／200勝！克蕭7局9K無失分寫紀錄 勝率攀上巔峰

7局、9次三振、沒有失分，克蕭（Clayton Kershaw）今天率領道奇隊以5：0完封大都會隊，拿下本季第3勝，也進...

MLB／大聯盟又有新玩法 將實驗指定代跑、「Double Hook」

大聯盟今天宣布將做一系列新規則實驗，於大西洋聯盟實施。包含指定代跑、「Double Hook」以及退出投手板限制。 指定代跑者必須是不在先發陣容的球員，能在比賽任何時候擔任代跑者，被代跑者和代跑

MLB／「沒去過紐約街頭」大谷翔平一席話引媒體爆笑

100年前的今天，貝比魯斯（Babe Ruth）在舊洋基球場的開幕戰敲出全壘打，今天新世代二刀流好手大谷翔平則在新洋基球...

MLB／遊騎兵狄葛隆稱手腕沒事 不會錯過下周先發

遊騎兵隊王牌狄葛隆（Jacob deGrom）在昨日對上皇家隊比賽中途退場，讓球迷相當擔憂，幸好本人與總教練波奇（Bruce Bochy）都在稍早出面消除外界疑慮。 在昨日比賽中，擔綱先發的狄葛

MLB／勇士史泰特連8戰9K平隊史紀錄 宇宙教士近3戰只得1分

勇士隊火球男史泰德（Spencer Strider）今天面對教士隊，主投6局狂飆9K無失分，賽後不只登上大聯盟三振王，還追平名人堂投手史摩茲（John Smoltz）創下的例行賽連8戰單場至少9K隊史

MLB／貝茲明有望成道奇先發游擊 教頭：他吵著要守很久了

道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）今日因陪產缺席比賽，不過，當他明天回到球隊時，或許將改以游擊手身上站上球場。 在透納（Trea Turner）出走後，道奇隊原先欲扶正拉克斯（Ga

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦