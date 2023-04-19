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MLB／勇士史泰特連8戰9K平隊史紀錄 宇宙教士近3戰只得1分

聯合新聞網／ 綜合報導
史泰特。 美聯社
史泰特。 美聯社

勇士隊火球男史泰德（Spencer Strider）今天面對教士隊，主投6局狂飆9K無失分，賽後不只登上大聯盟三振王，還追平名人堂投手史摩茲（John Smoltz）創下的例行賽連8戰單場至少9K隊史紀錄，歷史紀錄為萊恩（Nolan Ryan）1997年所創下的連11戰。

史泰德前5局投出無安打比賽，教士6局才靠著索托（Juan Soto）敲出首安。第8局索托靠著野手選擇送回壘上跑者，成功終結教士連25局未得分的窘境，教士近3戰也就只得這1分，最終勇士以8：1收下近期的8連勝。

對於追平史摩茲的紀錄，史泰德謙虛表示：「任何時候你的名字擺在史摩茲旁，都是一種榮譽。我更加了解比賽，知道如何解決某些問題。今天的滑球比較好，所以我比較積極丟它。」

今年轉戰勇士的捕手墨菲（Sean Murphy）也盛讚史泰德，「他的天賦讓我的工作變輕鬆，球威真的太棒了。他可以把球丟到任何位置，那是他的天賦才能辦到的事。」

勇士教頭史尼克（Brian Snitker）認為史泰特與眾不同，「他還在學習，球威真的太強了，一旦進入節奏，他就是打者的麻煩。」

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