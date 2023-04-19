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MLB／貝茲明有望成道奇先發游擊 教頭：他吵著要守很久了

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲接下來有望以游擊手身分站上球場。 法新社
貝茲接下來有望以游擊手身分站上球場。 法新社

道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）今日因陪產缺席比賽，不過，當他明天回到球隊時，或許將改以游擊手身上站上球場。

在透納（Trea Turner）出走後，道奇隊原先欲扶正拉克斯（Gavin Lux）為先發游擊手，沒想到他在春訓即因傷報銷，再加上泰勒（Chris Taylor）在昨日受傷、羅哈斯（Miguel Rojas）近況不佳，使得球隊在這個位置出現了大洞。

因此，除了讓剛從3A拉上來的威廉斯（Luke Williams）頂替外，讓貝茲轉任游擊手也將是一個聽來瘋狂，卻可能的方案。當被問到相關問題時，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實：「我有可能會把他調去守游擊，之後就知道了。」

事實上，根據羅伯茲說法，如果球隊昨天與大都會隊進入延長賽的話，貝茲就會上去守游擊，也表示後者平常賽前就會參與一些游擊練習，「他已經嚷嚷要守游擊好一段時間了，所以我們等著看接下來會發生什麼事。」

雖然偶有客串防守二壘的紀錄，但游擊對貝茲來說是一個全新的領域，他過往僅在2012年，仍處紅襪隊低階1A時曾站上游擊防區。若貝茲能在此發揮天賦，則將為道奇陣容帶來更多彈性。

BA

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