MLB／貝茲明有望成道奇先發游擊 教頭：他吵著要守很久了

道奇隊明星外野手貝茲(Mookie Betts)今日因陪產缺席比賽,不過,當他明天回到球隊時,或許將改以游擊手身上站上球場。

在透納(Trea Turner)出走後,道奇隊原先欲扶正拉克斯(Gavin Lux)為先發游擊手,沒想到他在春訓即因傷報銷,再加上泰勒(Chris Taylor)在昨日受傷、羅哈斯(Miguel Rojas)近況不佳,使得球隊在這個位置出現了大洞。

因此,除了讓剛從3A拉上來的威廉斯(Luke Williams)頂替外,讓貝茲轉任游擊手也將是一個聽來瘋狂,卻可能的方案。當被問到相關問題時,道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)證實:「我有可能會把他調去守游擊,之後就知道了。」

事實上,根據羅伯茲說法,如果球隊昨天與大都會隊進入延長賽的話,貝茲就會上去守游擊,也表示後者平常賽前就會參與一些游擊練習,「他已經嚷嚷要守游擊好一段時間了,所以我們等著看接下來會發生什麼事。」

雖然偶有客串防守二壘的紀錄,但游擊對貝茲來說是一個全新的領域,他過往僅在2012年,仍處紅襪隊低階1A時曾站上游擊防區。若貝茲能在此發揮天賦,則將為道奇陣容帶來更多彈性。

Dave Roberts said Mookie Betts will return to the Dodgers lineup tomorrow and could start at shortstop.



Dodgers shortstops have combined for .143 BA w/a .547 OPS. Dodgers shortstop, Mookie Betts has a nice ring to it.