MLB／美東、美西當飛人 大谷翔平：睡覺優先

天使隊的17連戰地獄賽程從對紅襪隊4連戰起，今天對洋基隊是第5天，等結束一共7天作客美東的賽程後，又要飛回天使主場，兩地有3小時的時差，大谷翔平要如何適應？他說：「睡覺是第一優先。」

天使今天以5：2擊敗洋基隊，大谷翔平1局上兩分砲成為勝利打點，今天賽前他也有別於過往室內練打，進行本季第一次的戶外打擊練習，大谷翔平說：「我想看看球飛行的樣子，這在室內是做不到的，之後應該會增加這樣的練習。」

來到美國東岸，無論氣候、時區都與天使所在的美西不同，大谷翔平表示：「最重要的還是睡眠吧，因為有時差在，即使行程很緊湊，但我認為睡覺是第一優先，為了這個，前幾天就已經做好計畫。」

大谷無論吃飯、睡覺都做好準備，天使總教練尼文（Phil Nevin）就說：「他無論在什麼環境下都能達成目標，就算是沒有人看到的球場內部，他也發揮在4萬人洋基球場場上相同的競爭心態，所以才是這麼特別的球員。」