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MLB／生涯200勝！克蕭7局9K無失分寫紀錄 勝率攀上巔峰

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MLB／200勝！克蕭7局9K無失分寫紀錄 勝率攀上巔峰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
克蕭拿下本季第3勝，也進入生涯「200勝俱樂部」，成為現役第4人、隊史第3人。 美聯社
克蕭拿下本季第3勝，也進入生涯「200勝俱樂部」，成為現役第4人、隊史第3人。 美聯社

7局、9次三振、沒有失分，克蕭（Clayton Kershaw）今天率領道奇隊以5：0完封大都會隊，拿下本季第3勝，也進入生涯「200勝俱樂部」，成為現役第4人、隊史第3人。

克蕭的生涯首勝要回到2008年8月28日，接下來經歷16個年頭、405場出賽，終於拿下生涯第200勝，成為大聯盟史上第117人，現役球員僅韋蘭德（Justin Verlander，244勝）、葛蘭基（Zack Greinke，223勝）、薛則（Max Scherzer，203勝）的數字多過他。

去年球季結束後，道奇隊未向克蕭提出合格報價，不過他仍選擇留在母隊，雙方另外簽下1年2000萬美元合約，距離200勝里程碑也僅差3勝，今年開季只用了4場比賽就達陣，戰績3勝1敗、防禦率2.52。

今天對大都會之戰更是克蕭本季代表作，先發7局僅被敲出3支安打，沒有掉分，另有9次三振、沒有保送，加上馬丁尼茲（J.D. Martinez）5打數4安打包括2轟，貢獻4分打點，克蕭收下生涯重要一勝。

克蕭成為道奇隊史第3位達成200勝的球員，排在前面的是沙頓（Don Sutton）的233勝，以及德萊斯戴爾（Don Drysdale）209勝，而克蕭6成94的生涯勝率，更是現代棒球年代以來所有200勝投手中最佳成績，超過福特（Whitey Ford）的6成90。

克蕭 道奇 大都會

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