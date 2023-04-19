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MiLB／陳柏毓先發5局好投 隊友鄭宗哲同場連6場安打

中央社／ 台北19日電
陳柏毓先發投5局僅失1分，比起本季首場出賽回穩許多。截圖自推特
陳柏毓先發投5局僅失1分，比起本季首場出賽回穩許多。截圖自推特

美國職棒小聯盟海盜隊高階1A的台灣好手鄭宗哲今天5打數敲出1支安打，成功延續連續安打場次到6場；同場隊友陳柏毓先發投5局僅失1分，比起本季首場出賽回穩許多。

海盜隊高階1A今天對上紅襪隊高階1A的賽事，鄭宗哲先發擔任開路先鋒、守游擊，1局下和3局下都遭到三振，6局下擊出二壘滾地球出局，8局下再度遭到三振。

不過延長賽10局下半一開始二壘有人時，鄭宗哲敲出一壘安打，護送隊友到三壘，最後攻下1分，不過最終海盜隊高階1A仍以6比7不敵紅襪隊高階1A。總計鄭宗哲5打數敲出1支安打，連續6場出賽有安打演出，目前打擊率2成86。

鄭宗哲的隊友陳柏毓今天則是擔任先發投手，揮別上一場出賽投3.2局失6分，此戰第1局及第2局都演出3上3下，各投出1次三振；3局上1出局後接連被敲3支安打掉1分，不過之後壘上跑者盜壘失敗，加上陳柏毓最後飆出三振，沒有擴大失分。

陳柏毓在4局上回穩再度連續解決3名打者，5局上則是出現2次保送，不過沒有失分。總計陳柏毓先發主投5局，被敲出3支安打，投2次保送、5次三振，僅失掉1分。不過之後登板的投手沒有守住球隊領先，最後陳柏毓無關勝敗，本季目前0勝1敗，防禦率7.27。

陳柏毓 鄭宗哲

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