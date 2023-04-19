MLB／洋基投打傷病侵襲 史丹頓要休6周、洛登復出延後

洋基隊近期壞消息頻傳，不僅史丹頓（Giancarlo Stanton）再次進入傷兵名單，季前簽下的洛登（Carlos Rodon）也在復健過程遭遇背部問題，復出日期再度推遲。

史丹頓在日前對上雙城隊比賽中，於擊出二壘安打之後，在跑壘過程感到不適，並在接下來被球隊放入傷兵名單。總教練布恩（Aaron Boone）更新最新傷情，坦言這名重砲大概會休息六周左右。自從2018年披上洋基戰袍後，史丹頓在過去四季的546場比賽中缺席了223場，這個數字只會繼續堆高。

洛登因背部問題復出進度延後。 路透社

不僅打線出現傷病問題，洋基的豪華先發輪值也同樣尚未到位。季前以6年1.62億美元風光加盟洋基的洛登，卻於熱身賽期間被打爆，留下兩局投球防禦率高達22.50的成績，還在之後傳出左手肘受傷消息，並一路缺賽至今。

雖然洛登前陣子曾傳出恢復良好的消息，但布恩在記者會上表示，他目前正受背部傷勢困擾，復健進度延後，「他的背還在持續『吠叫』，所以我們會繼續觀察後續情形」。 但他也認為這並不嚴重，「不過就只是稍微減緩他行動而已。」

尚未迎來完全體的洋基，目前以10勝7負在美聯東區排名倒數第二，和爐主紅襪隊僅1.5場勝差，如今又遭遇主力傷病頻傳，對球隊情況可說是雪上加霜。