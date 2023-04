MLB／洋基投打傷病侵襲 史丹頓要休6周、洛登復出延後

洋基隊近期壞消息頻傳,不僅史丹頓(Giancarlo Stanton)再次進入傷兵名單,季前簽下的洛登(Carlos Rodon)也在復健過程遭遇背部問題,復出日期再度推遲。

史丹頓在日前對上雙城隊比賽中,於擊出二壘安打之後,在跑壘過程感到不適,並在接下來被球隊放入傷兵名單。總教練布恩(Aaron Boone)更新最新傷情,坦言這名重砲大概會休息六周左右。自從2018年披上洋基戰袍後,史丹頓在過去四季的546場比賽中缺席了223場,這個數字只會繼續堆高。

洛登因背部問題復出進度延後。 路透社

不僅打線出現傷病問題,洋基的豪華先發輪值也同樣尚未到位。季前以6年1.62億美元風光加盟洋基的洛登,卻於熱身賽期間被打爆,留下兩局投球防禦率高達22.50的成績,還在之後傳出左手肘受傷消息,並一路缺賽至今。

雖然洛登前陣子曾傳出恢復良好的消息,但布恩在記者會上表示,他目前正受背部傷勢困擾,復健進度延後,「他的背還在持續『吠叫』,所以我們會繼續觀察後續情形」。 但他也認為這並不嚴重,「不過就只是稍微減緩他行動而已。」

尚未迎來完全體的洋基,目前以10勝7負在美聯東區排名倒數第二,和爐主紅襪隊僅1.5場勝差,如今又遭遇主力傷病頻傳,對球隊情況可說是雪上加霜。

Carlos Rodón's back is "barking a little bit on him," per Aaron Boone



After throwing yesterday, he will undergo testing: "I don't think this is any big deal other than a nuisance that is slowing him" pic.twitter.com/sLRG5gddO6