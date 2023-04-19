MLB／極速接近170公里！紅人6年約綁火球男格林

重建中的紅人隊，稍早宣布與火球男格林（Hunter Greene）簽下6年長約，將他納入球隊未來核心。

現年23歲的格林以剛猛球速聞名，直球均速不僅達到160公里左右，極速更高達169公里，除此之外，使用率達到四成的滑球也是他的武器。格林在上賽季站穩MLB，雖然留下偏高的4.44防禦率，卻也扛下125.2局，這樣的貢獻，讓球隊決定提前綁住這名潛力新星。

根據《ESPN》報導，紅人與格林簽下6年5300萬美元合約，球隊擁有第6年擁有選擇權，得以決定是否要讓格他在滿29歲後投入自由市場。此外，這也是紅人隊史在球員進入仲裁年前最大的合約。

格林是在2017年以榜眼之姿加盟紅人，一開始就被球隊視為重建基石，老闆卡斯特里尼（Bob Castellini）就說：「我們給格林的承諾，反映出他對球隊的貢獻，他是其中一位能幫助球隊成功的年輕核心。」

撇除受疫情影響的縮水賽季，紅人已近十年未能重返季後賽，格林與克魯茲（Elly De La Cruz）、阿洛尤（Edwin Arroyo）、馬提（Noelvi Marte）等年輕新星，將會是球隊重建成功與否的關鍵。