MLB／極速接近170公里！紅人6年約綁火球男格林

重建中的紅人隊,稍早宣布與火球男格林(Hunter Greene)簽下6年長約,將他納入球隊未來核心。

現年23歲的格林以剛猛球速聞名,直球均速不僅達到160公里左右,極速更高達169公里,除此之外,使用率達到四成的滑球也是他的武器。格林在上賽季站穩MLB,雖然留下偏高的4.44防禦率,卻也扛下125.2局,這樣的貢獻,讓球隊決定提前綁住這名潛力新星。

根據《ESPN》報導,紅人與格林簽下6年5300萬美元合約,球隊擁有第6年擁有選擇權,得以決定是否要讓格他在滿29歲後投入自由市場。此外,這也是紅人隊史在球員進入仲裁年前最大的合約。

格林是在2017年以榜眼之姿加盟紅人,一開始就被球隊視為重建基石,老闆卡斯特里尼(Bob Castellini)就說:「我們給格林的承諾,反映出他對球隊的貢獻,他是其中一位能幫助球隊成功的年輕核心。」

撇除受疫情影響的縮水賽季,紅人已近十年未能重返季後賽,格林與克魯茲(Elly De La Cruz)、阿洛尤(Edwin Arroyo)、馬提(Noelvi Marte)等年輕新星,將會是球隊重建成功與否的關鍵。

🚨 HG EXTENDED 🚨#Reds RHP Hunter Greene has signed a 6-year contract extension through 2028, with a club option for 2029. pic.twitter.com/gYSn7BTwGg