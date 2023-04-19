MLB／睡飽了！大谷翔平開轟加首盜 率天使獵殺洋基
前一場午間登板先發還有「沒睡醒感覺」的大谷翔平，今天回到熟悉時區，美國時間晚場出賽面對洋基，首打席就轟出2分砲，5局上更施展快腿跑回1分，幫助天使隊以5：2擊敗洋基隊，拿下二連勝。
大谷翔平今天專心打擊，擔任先發第2棒、指定打擊，1局上在瓦德（Taylor Ward）敲安後，將一顆88.7哩的橫掃滑球（Sweeper）掃到中右外野的牛棚區，一發兩分砲為天使取得領先。
Sho Borough 😎#GoHalos pic.twitter.com/VCPMFla0W1— Los Angeles Angels (@Angels) 2023年4月18日
雖然3局上被三振，不過5局上大谷翔平揮棒時打到捕手手套，因妨礙打擊上壘，接著成功盜上二壘完成本季首盜，還靠傳球失誤進佔三壘，最後隊友高飛犧牲打回來得分。
7局上的打席大谷翔平敲出飛球出局，今天總計3打數1安打，有2分打點、2分得分，賽後打擊率為3成整，全壘打數也累積到4轟。
天使隊先發投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）3.1局被敲3安，但有多達6次四壞，丟掉2分退場，接手的溫茲（Andrew Wantz）投1.2局沒被敲安、沒掉分，拿下本季首勝。
去年敲出62轟的「法官」賈吉（Aaron Judge）今天則是3打數無安打，1次高飛犧牲打有1分打點，本季至今5轟仍領先大谷。
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