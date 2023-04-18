MLB／不爽空服員請孕妻清理孩子弄灑爆米花 藍鳥巴斯反被轟

藍鳥隊投手巴斯（Anthony Bass）近日在推特發文，抱怨妻子帶2位孩子搭飛機時，聯合航空的空服員竟要求懷孕22周的妻子，自己處理小孩弄在地上的爆米花，引發眾多外國網友論戰。

巴斯在推特上發文說，並PO出孩子們搭機的照片寫道：「聯合航空的空服員要求自己懷孕22週的妻子，帶著5歲和2歲小孩，要她去清理撿起小女兒們弄散在地上的爆米花，結果意外引發論戰，目前超過3萬條留言。

The flight attendant @united just made my 22 week pregnant wife traveling with a 5 year old and 2 year old get on her hands and knees to pick up the popcorn mess by my youngest daughter. Are you kidding me?!?! pic.twitter.com/vLYyLyJC54 — Anthony Bass (@AnthonyBass52) 2023年4月16日

許多網友質疑巴斯不尊重空服員，認為應該教育孩子，「不能因為你有錢，他們就要當你的僕人」、「好的父母會教小孩自己收拾並尊重他人」、「空服員做對了，別讓這混蛋欺負人」。

巴斯則在留言區強調，「爆米花是聯合航空提供的，不是我妻子的」、「他們有聘請清潔人員」。不過多數網友仍砲轟他，少數網友選擇力挺貝斯，「不該讓孕婦做這種事」、「我之後會選擇其他航空公司」。

聯合航空官方帳號也在推文下方留言，表達想和巴斯妻子了解事發經過。貝斯隨後發文寫道，「感謝大家的支持，聯合航空正在內部調查空服員的事情。」留言區再度引來大批網友攻擊，呼籲他以後別讓小孩上飛機。

藍鳥今天作客太空人主場，巴斯今天5局登板後援，現場主播酸道：「貝斯嘗試清掃它。」貝斯本場主投1局失1分，賽後防禦率7.36。