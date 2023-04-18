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MLB／塔提斯8戰7轟殺翻小聯盟 21日回歸拯救教士打線

聯合新聞網／ 綜合報導
塔提斯。 美聯社
塔提斯。 美聯社

教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）去年藥檢未過禁賽至今，終於將在台灣時間4月21日對戰響尾蛇隊的比賽，重返大聯盟。塔提斯近期在小聯盟調整手感，手感火燙，今天他現身教士主場練球，預計不會在小聯盟繼續出賽。

塔提斯在小聯盟打出「屠殺」等級的數據，8場比賽轟出7發全壘打，打擊率高達5成15，讓球迷充滿期待。

先前有消息指出，塔提斯可能出戰1A賽事，因為教士1A球場距離大聯盟主場很近。塔提斯今天現身教士主場練球，教頭梅爾文（Bob Melvin）否認此事，「我們會將他帶到亞利桑那，他將在那裡迎來賽季首戰。」

教士開季至今打線相當萎靡，主將索托（Juan Soto）打擊率1成64，馬恰多（Manny Machado）也只有2成39。據先前報導，塔提斯回歸後將離開游擊防區，鎮守右外野。

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