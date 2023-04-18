MLB／這場雨沖走搶大谷的希望？美棒球節目：紅襪out！

大谷翔平今天的先發投球被波士頓的雨神攪局，只投了2局就中斷，想要大谷的紅襪球迷，擔心波士頓在他心中留下不好的印象，還有其他球隊球迷趁機跑來推銷自家主場的屋頂與陽光。

天使在這波系列賽前3戰都輸球後，今天以5：4擊敗紅襪隊，避免遭到橫掃，大谷翔平開啟「雙刀」的日子，卻因雨勢攪局，比賽延後開打1小時、3局上又因雨中斷，因等待時間較長，大谷只投2局退場，也讓他賽後覺得有點可惜，「這是我很喜歡的球場，一直很期待在這裡投球。」

當地電視台NBC Boston記者波洛特（Steve Perrault）貼出一段影片，只見大雨傾瀉而下，大谷孤零零站在投手丘上，他的留言寫著：「大谷不會跟紅襪簽約了」。

Yea Shohei’s not signing in Boston pic.twitter.com/UXf96xsLEW — Steve Perrault (@Steve_Perrault) 2023年4月17日

美國棒球網紅「JomBoy」主持的Podcast節目Talkin’ Baseball推特也轉發這則影片，寫著：「紅襪在大谷爭奪戰出局了」，底下的留言很經彩，擁有巨蛋球場或是可移動式屋頂的球隊球迷，紛紛跑來留言，像是「（太空人）美粒果球場歡迎你」、「水手主場有屋頂喔！」、「大谷知道有個地方不會下雨嗎？（光芒）純品康納球場」；也有球迷來力銷自家主場所在地不太下雨，貼出陽光普照的聖地牙哥照片。