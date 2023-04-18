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MLB／雙城用打擊王換回的三振王 羅培茲4年7350萬美元續約
雙城休賽季為了得到強投羅培茲（Pablo Lopez），將打擊王阿拉斯（Luis Arraez）當作籌碼送往馬林魚。羅培茲的表現沒讓雙城失望，本季先發4場主投26局，飆出大聯最多的33次三振，防禦率僅1.73。
現年27歲的羅培茲近4季防禦率都在4以下，不過扣掉去年先發32場，單季最多出賽僅21場。據《Baseball Savant》統計，羅培茲本季也增添新球種「Sweeper」，使用率高達21.9%，僅次於四縫線速球。
羅培茲本季薪水為545萬美元，原本將在明年球季結束後成為自由球員，如今僅為雙城先發4場，就獲得提前續約。
不過馬林魚這筆交易不算虧，因為阿拉斯仍維持火燙手感，本季打擊率4成55，高居大聯盟第一。
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