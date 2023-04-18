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MLB／貝林傑接受球迷歡呼竟遭判超時 薛則怒批：不該如此

聯合新聞網／ 綜合報導
貝林傑(右)接受歡呼後進入打擊區，遭判超時。 美聯社
貝林傑(右)接受歡呼後進入打擊區，遭判超時。 美聯社

小熊隊貝林傑（Cody Bellinger）日前重返道奇主場，上場打擊前接受全場球迷歡呼，不料他卻被主審判定違規，原因是超時進入打擊區。對此大都會強投薛則（Max Scherzer）為貝林傑抱不平。

薛則向來是投球計時器的反對者，他幫裁判緩頰也為貝林傑說話，「裁判處境艱難，他們被告知事情沒任何轉圜餘地，必須做出判罰。但全場球迷在歡呼，不該這麼做，這是屬於貝林傑的時刻。」

「這是我對計時器的另一項擔憂，以錯誤的方式使用它。我們已經加快比賽速度和改變打球方式，不需再做更多事，這件事很糟糕。正常人用常識想都覺得不應這麼做，但裁判被強迫這麼做」薛則說。

38歲的薛則本季前2戰因新規則所困，表現不太理想，直到第3場先發才找回狀態。貝林傑轉戰小熊後有復活的趨勢，今天面對運動家隊4打數全敲出安打，本季打擊率2成98，另外有3轟、10分打點。

Max Scherzer 大都會

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