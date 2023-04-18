MLB／索托仍無法適應投球計時器 直言無法玩「心理戰」

教士強打索托（Juan Soto）開季至今狀態低迷，打擊率僅1成64。原因是他仍無法適應投球計時器新規，直言球員失去玩心理戰的機會。

教士今天以0：2不敵勇士隊，連2戰遭對手完封。索托和馬恰多（Manny Machado）合計7支0，打擊數據持續下探。

《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）詢問索托開季低迷的原因，索托坦言自己仍無法適應新規，「時間根本不夠，球員無法玩任何心理戰。」

教士休賽季網羅波賈茲（Xander Bogaerts），「宇宙教士」打線更上一層樓。不料開季至今教士團隊打擊率僅排大聯盟第25，得分第19。

波賈茲繳出打擊率3成62、4轟的好表現；馬恰多則和索托同時陷入低潮，打擊率2成39，僅敲出1轟。低迷打線影響到戰績，教士目前戰績僅8勝9敗，國聯西區排名第3。