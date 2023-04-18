快訊

唱國歌、讀國父遺囑 郭台銘曝參選總統進度：給我30天說清楚

阿雅9年前嫁西藏轉世仁波切　卸下明星光環成「禪學講師」

MLB／又痛了？ 狄葛隆4局好投卻又傷退自己說沒事

聯合新聞網／ 綜合報導
狄葛隆。 美聯社
狄葛隆。 美聯社

遊騎兵王牌狄葛隆（Jacob deGrom）今天在面對皇家的比賽，前4局未讓對手擊出安打，不料卻因右手腕痠痛，被教練換下場休息。

狄葛隆主投4局用58球，送出5次三振、1次保送，沒被敲任何安打。賽後球團表示狄葛隆右手腕痠痛，只是「預防性」讓他提前休息。

狄葛隆賽後也透露身體狀況，「本來可以繼續投，不太擔心這次的手腕問題，希望下一場能如期先發。」

本場比賽遊騎兵打線容恩（Josh Jung）、塞米恩（Marcus Semien）接連開轟，接替狄葛隆上場的唐寧（Dane Dunning）也繳出4.1局0失分好投，最終遊騎兵以4：0完封皇家。

Jacob deGrom 遊騎兵

相關新聞

MLB／在二刀流聖地因雨只投2局 大谷好可惜：我很喜歡芬威

波士頓找到阻止大谷翔平拿勝投的方法，一陣大雨讓他僅先發2局退場，但天使隊今天仍靠前2局就攻下5分，終場以5：4擊敗紅襪隊...

MLB／早上11點比賽喊「好難」 大谷：還沒醒來的感覺

天使今天以5：4擊敗紅襪隊，大谷翔平罕見迎來表訂在早上11點開打的比賽，今天早上6點45分就起床，無奈比賽因雨攪局，讓他...

MLB／找到大谷不擅長的事 拉壞拉鍊被虧「4歲小孩？」

天使今天以5：4擊敗紅襪隊，大谷翔平先發的比賽總能找到新鮮事，今天在壘上穿外套，卻像個小朋友一樣拉不上拉鍊、疑似扯壞，讓...

MLB／又痛了？ 狄葛隆4局好投卻又傷退自己說沒事

遊騎兵王牌狄葛隆（Jacob deGrom）今天在面對皇家的比賽，前4局未讓對手擊出安打，不料卻因右手腕痠痛，被教練換下場休息。 狄葛隆主投4局用58球，送出5次三振、1次保送，沒被敲任何安打。

MLB／大谷翔平因雨投2局助天使止敗 張育成無緣對陣

大聯盟日籍球星大谷翔平今天先發主投，因雨僅投2局失1分，打擊則敲2支安打，助洛杉磯天使以5比4險勝波士頓紅襪，止住3連敗...

MLB／張育成未先發 想成台將對決「投手大谷」第一人需機緣

大谷翔平與吉田正尚的「世界一日本武士對決」，將在稍晚11點10分上演，天使、紅襪隊4連戰最終戰先發打線排出，吉田正尚擔任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦