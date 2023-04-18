MLB／又痛了？ 狄葛隆4局好投卻又傷退自己說沒事
遊騎兵王牌狄葛隆（Jacob deGrom）今天在面對皇家的比賽，前4局未讓對手擊出安打，不料卻因右手腕痠痛，被教練換下場休息。
狄葛隆主投4局用58球，送出5次三振、1次保送，沒被敲任何安打。賽後球團表示狄葛隆右手腕痠痛，只是「預防性」讓他提前休息。
狄葛隆賽後也透露身體狀況，「本來可以繼續投，不太擔心這次的手腕問題，希望下一場能如期先發。」
本場比賽遊騎兵打線容恩（Josh Jung）、塞米恩（Marcus Semien）接連開轟，接替狄葛隆上場的唐寧（Dane Dunning）也繳出4.1局0失分好投，最終遊騎兵以4：0完封皇家。
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