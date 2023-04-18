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MLB／找到大谷不擅長的事 拉壞拉鍊被虧「4歲小孩？」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平先發的比賽總能找到新鮮事。 路透社
大谷翔平先發的比賽總能找到新鮮事。 路透社

天使今天以5：4擊敗紅襪隊，大谷翔平先發的比賽總能找到新鮮事，今天在壘上穿外套，卻像個小朋友一樣拉不上拉鍊、疑似扯壞，讓美國媒體、球迷都驚呼，找到大谷是人類的證據。

大谷此戰擔任先發投手、第2棒，天使首局就有4分大局，包括大谷都敲安上壘，而此戰波士頓氣溫僅攝氏10度，大谷因下半局還要投球，因此穿上外套，而鏡頭接著直擊他把拉鍊扯到分岔，還一度敞開衣襬在壘間蠢蠢欲動，最終把外套脫了下來，交給一壘指導教練。

運動畫刊笑稱：「這個棒壇最強男人向我們證明了，他並不是完美的。」球迷也說：「終於找到他是人類的證明了」、「大谷終究還是人，拉拉鍊像是4歲小孩」、「這是第一次大谷看起來像是正常人類」。

大谷翔平還原當時狀況，「我想穿上外套，但不確定穿外套的時間會不會算在投球計時器裡，問了裁判後確認不會算在裡面，我下次會喊暫停好好穿上。」

大谷翔平 天使 紅襪

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