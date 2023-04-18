MLB／早上11點比賽喊「好難」 大谷：還沒醒來的感覺

天使今天以5：4擊敗紅襪隊，大谷翔平罕見迎來表訂在早上11點開打的比賽，今天早上6點45分就起床，無奈比賽因雨攪局，讓他只投了2局退場，大谷表示，「這也是沒辦法的事。」

紅襪在這波4連戰拿下前3勝，張育成場場先發，卻在此戰退出先發打線有原因。總教練柯拉（Alex Cora）賽前受訪時表示，「我們排了一票左打，希望能在攻擊上有所發揮。」談到這場表訂當地時間上午11點、最終在中午12點開打的賽事，更是笑稱：「希望大谷不是晨型人。」

大谷表示，球隊巴士是早上7點30出發，所以大概是在6點45分起床。他也提到，「不只是雨勢，這場比賽的時間真的是很早，我覺得這是最困難的部分，該怎麼說呢？有種還沒醒過來的感覺。」

「投手大谷」最終只投了2局，比賽因雨中斷後，基於保護安排換投，他雖在領先時退場但無緣爭取勝投；「打者翔平」則是5打數2安打、跑回1分。