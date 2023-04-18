MLB／在二刀流聖地因雨只投2局 大谷好可惜：我很喜歡芬威

波士頓找到阻止大谷翔平拿勝投的方法，一陣大雨讓他僅先發2局退場，但天使隊今天仍靠前2局就攻下5分，終場以5：4擊敗紅襪隊，避免在芬威球場遭到4戰橫掃；「投手大谷」投2局未被敲安、失1分，有3次三振、1次保送，「打者翔平」則是5打數2安打。

這場比賽先是受到雨勢影響，延後1小時開打，打到第2局一度因降雨又花了時間整理場地，天使捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）溝通使用的PitchCom也在此時出問題，天使陣營急忙尋找其他能用的設備。

大谷還沒站上投手丘，已經獲得火力支援，1局上大谷敲安、瓦德（Taylor Ward）再因觸身球保送上壘，瑞佛洛（Hunter Renfroe）補上三分砲，天使後續仍有攻勢，朱力（Brandon Drury）以高飛犧牲打再添單局第4分。

大谷1局下的投球也遇到麻煩，一開始就是連4顆壞球的保送，面對第2棒狄佛斯（Rafael Devers）的打席同樣壞球連發，包括2顆暴投讓跑者進占三壘，瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）以游擊方向滾地球為紅襪送回1分。

天使在2局上新人奈托（Zach Neto）的生涯首安與大谷的安打串聯，瑞佛洛的游擊方向滾地球為天使再添分數。大谷在2局下演出三上三下，比賽隨後在3局上、兩出局時因雨喊停，由於暫停時間較久，大谷並未重返投手丘。

吉田正尚此役擔任紅襪第4棒、指定打擊，4打數沒有安打，僅與大谷對決1打席、吞下三振。大谷談到這打席的對決，他說當時處於4：1領先、兩出局，「其實不是太有壓力的狀況，所以可以照著自己的節奏投球。」

對於在二刀流聖地「芬威球場」僅投2局，大谷表達遺憾，「這裡一直都是我最喜歡的球場，所以很期待今天的比賽，但包括天氣在內，今天並不是很令人舒適的狀態。」他說當時2局投完遇到雨勢，感覺自己還能續投，但不知道會暫停多久，最終也聽從安排卸下投手身分。