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MLB／張育成未先發 想成台將對決「投手大谷」第一人需機緣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成在大谷先發之役未先發。
張育成在大谷先發之役未先發。

大谷翔平吉田正尚的「世界一日本武士對決」，將在稍晚11點10分上演，天使、紅襪隊4連戰最終戰先發打線排出，吉田正尚擔任先發第4棒、指定打擊，大谷翔平擔任先發投手雙刀出賽；可惜的是，台將張育成從板凳出發，想對決大谷需要一點機緣。

天使在這波客場4連戰已經輸了前3場，今天要靠大谷避免被橫掃，而他本季在投手丘上的出賽，已經取得2勝0敗、防禦率0.47佳績，今天將登板挑戰本季第3勝，同時擔任第2棒出賽。

近期場場先發的張育成，今天並未被列入先發打線，先在板凳上待命，而他本季23打數2安打、1轟，目前打擊率僅0.087，有4分打點

在大聯盟與大谷翔平對決過的台灣選手，目前僅有王維中一人，對戰「打者翔平」3打數，被敲1安打、賞出2次三振，還無台灣打者與「投手大谷」碰頭過。

台灣野手在大聯盟最接近對決「投手大谷」的機會，出現在2018年4月17日（美國時間），大谷擔任先發投手，但只投2局失3分退場，林子偉則在5局下才替補上場，無緣對決。

大谷翔平 吉田正尚 張育成

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