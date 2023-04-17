MLB／談大谷未來身價 「老爹」歐提茲：我可以當他的經紀人嗎？

大谷翔平的下一紙合約被看好衝破總額5億美元，「老爹」歐提茲（David Ortiz）看了很心動，開玩笑問起，現在當大谷的經紀人還來得及嗎？

大谷本季年薪3000萬美元，即將在今年季後取得自由之身，進入自由市場待價而沽，前所未見的二刀流實力備受看好，市場看好他衝破5億美元、甚至挑戰6億美元。

天使隊目前正於波士頓客場出賽，而歐提茲今天來到現場，日本媒體包圍他的提問，當然離不開大谷。聊他的未來身價時，歐提茲大笑回應：「我可以當大谷的經紀人嗎？」歐提茲進一步示愛，「他的比賽很有意思，我有看他在經典賽的出賽，真的是很棒的年輕人，我愛你喔～大谷。」

歐提茲今天是來芬威球場出席活動，而台灣今晚11點大谷登板的比賽，原本並不在他的計畫內，他說：「我原本沒打算明天要來，但聽說大谷要投球，所以決定來了。」歐提茲也預言：「大谷明天投出一場好比賽，而且敲出全壘打，但是我們（紅襪）贏球。」