MLB／談大谷未來身價 「老爹」歐提茲：我可以當他的經紀人嗎？

大谷翔平的下一紙合約被看好衝破總額5億美元,「老爹」歐提茲(David Ortiz)看了很心動,開玩笑問起,現在當大谷的經紀人還來得及嗎?

大谷本季年薪3000萬美元,即將在今年季後取得自由之身,進入自由市場待價而沽,前所未見的二刀流實力備受看好,市場看好他衝破5億美元、甚至挑戰6億美元。

天使隊目前正於波士頓客場出賽,而歐提茲今天來到現場,日本媒體包圍他的提問,當然離不開大谷。聊他的未來身價時,歐提茲大笑回應:「我可以當大谷的經紀人嗎?」歐提茲進一步示愛,「他的比賽很有意思,我有看他在經典賽的出賽,真的是很棒的年輕人,我愛你喔~大谷。」

歐提茲今天是來芬威球場出席活動,而台灣今晚11點大谷登板的比賽,原本並不在他的計畫內,他說:「我原本沒打算明天要來,但聽說大谷要投球,所以決定來了。」歐提茲也預言:「大谷明天投出一場好比賽,而且敲出全壘打,但是我們(紅襪)贏球。」

I love you Ohtani by David Ortiz🤣



「私は大谷が大好きだ。アイラブユー大谷!」

だって、ビッグパピかわよ💗



【MLB】オルティス氏、エンゼルス大谷を「地球上で最高の選手」 今季終了後FAの二刀流に「代理人になっていいかい?」 - サンスポ https://t.co/kT7AfDY1z8 via @SANSPOCOM