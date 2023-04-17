MLB／談大谷未來身價 「老爹」歐提茲：我可以當他的經紀人嗎？
大谷翔平的下一紙合約被看好衝破總額5億美元，「老爹」歐提茲（David Ortiz）看了很心動，開玩笑問起，現在當大谷的經紀人還來得及嗎？
大谷本季年薪3000萬美元，即將在今年季後取得自由之身，進入自由市場待價而沽，前所未見的二刀流實力備受看好，市場看好他衝破5億美元、甚至挑戰6億美元。
天使隊目前正於波士頓客場出賽，而歐提茲今天來到現場，日本媒體包圍他的提問，當然離不開大谷。聊他的未來身價時，歐提茲大笑回應：「我可以當大谷的經紀人嗎？」歐提茲進一步示愛，「他的比賽很有意思，我有看他在經典賽的出賽，真的是很棒的年輕人，我愛你喔～大谷。」
歐提茲今天是來芬威球場出席活動，而台灣今晚11點大谷登板的比賽，原本並不在他的計畫內，他說：「我原本沒打算明天要來，但聽說大谷要投球，所以決定來了。」歐提茲也預言：「大谷明天投出一場好比賽，而且敲出全壘打，但是我們（紅襪）贏球。」
I love you Ohtani by David Ortiz🤣— 🦄 (@Syo365a6oOo0) April 17, 2023
「私は大谷が大好きだ。アイラブユー大谷！｣
だって、ビッグパピかわよ💗
【ＭＬＢ】オルティス氏、エンゼルス大谷を「地球上で最高の選手」 今季終了後ＦＡの二刀流に「代理人になっていいかい？」 - サンスポ https://t.co/kT7AfDY1z8 via @SANSPOCOM
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