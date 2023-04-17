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MLB／PitchCom的鍋？達比修投手犯規 因pitchout變pick-off

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
教士隊日籍強投達比修有今天第二局疑似因PitchCom傳遞暗號錯誤，造成致命的投手犯規。 路透社
教士隊日籍強投達比修有今天第二局疑似因PitchCom傳遞暗號錯誤，造成致命的投手犯規。 路透社

教士隊日籍投手達比修有本季最不缺的就是悲情，今天先發7局失1分吞敗，失分的半局遇到電子暗號裝置PitchCom傳遞出現落差，導致他發生要命的投手犯規。

教士今天以0：1輸給釀酒人隊，達比修有先發7局只被敲4安打、失1分，送出12K，豪華成績單卻未得到火力相挺，連PitchCom使用上都出問題。

達比修在第2局先被米契爾（Garrett Mitchell）跑出一支內野安打，接下來面對安德森（Brian Anderson）的打席，他先有一次退板，達比修未意識到已被算1次解除投球動作，達比修隨後再有一次牽制，問題就出現在下一刻。

捕手諾拉（Austin Nola）透過PitchCom的按鈕要傳遞的是「pitchout」，示意要一顆外角壞球要抓盜壘，但達比修得到的是「pick-off（牽制）」，他因此有了自己以為的第2次、裁判認定中的第3次牽制動作，未抓到跑者，形成投手犯規，米契爾因此免費站上二壘，再盜上三壘，釀酒人靠高飛犧牲打拿下寶貴的1分。

教士教頭梅爾文（Bob Melvin）無奈表示，「使用PitchCom，你按了一個鈕，卻給出不同的指示，這次是從投開一點變成投過去。」

達比修則是大器表示，「現在是啟用新科技的球季初期，或許我們還有需要去適應的地方吧！我想下次我們會試著正確使用PitchCom。」

教士 達比修有

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