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MLB／達比修打破野茂英雄三振紀錄 7局12K卻悲情吞敗

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修展現K功，最終仍悲情吞敗。 美聯社
達比修展現K功，最終仍悲情吞敗。 美聯社

教士隊日籍強投達比修有本季第3度先發，對陣釀酒人7局僅失1分、狂送12次三振。沒想到教士夢幻打線慘遭完封，最終0：1吞敗，達比修只能「問天」承擔敗投。

達比修此戰狂飆12K，美日合計累積102場「雙位數三振」，超越前輩野茂英雄，距離傳奇投手金田正一的103場紀錄，只差最後一步。

達比修首局就K掉3位打者，第2局釀酒人隊米契爾（Garrett Mitchell）突襲短打成功上壘，隨後因達比修投手犯規，進佔二壘，接著又盜上三壘。打者安德森（Brian Anderson）擊出高飛犧牲打，釀酒人先馳得點。

儘管達比修表現出色，但釀酒人左投邁利（Wade Miley）也繳出7局0失分好投，牛棚接力完封教士。賽後釀酒人總教練康索（Craig Counsell）表示，「這對雙方來說都是好比賽，感覺更難從達比修身上得分，但結果是邁利好一點。」

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