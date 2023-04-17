MLB／史丹頓為何下半身傷不停 洋基總教練：我不知道

才打了13場比賽，洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）再度向傷兵名單報到，他因左大腿2級拉傷掛傷號，預計缺陣4到6周。

史丹頓昨天在第7局敲出二壘打後感覺大腿不適，隨後換上代跑，經過MRI核磁共振檢查後確認傷情，今天被放進傷兵名單。

史丹頓從2011年起只有3年沒進傷兵名單（2014、17、18），已是連續第5年向傷兵名單報到，傷勢包括右腳踝發炎、股四頭肌拉傷、左腿阿基里斯腱發炎，以及這次左大腿拉傷，連美國媒體忍不住向總教練布恩（Aaron Boone）提問，為何史丹頓的下半身傷情如此頻繁？

「我不知道。」布恩回應：「顯然地，他有很強壯的體格，在訓練上也很認真，努力想要避免這些傷勢，但很不幸的是，這些事就是會發生在他身上，我們也想知道為什麼，如果知道，就能嘗試改變，但問題就是不知道。」