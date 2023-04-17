快訊

朝日相岸田擲爆裂物！同學曝木村隆二個性活潑 但國一後「突然變了」

為何冬眠熊不會血栓但久坐不動的人類會？ 科學家找出原因了

MiLB／黃暐傑驚傳已動TJ手術！ 最快2024球季後段復出

MLB／史丹頓為何下半身傷不停 洋基總教練：我不知道

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊「怪力男」史丹頓又進傷兵名單。法新社
洋基隊「怪力男」史丹頓又進傷兵名單。法新社

才打了13場比賽，洋基隊「怪力男」史丹頓Giancarlo Stanton）再度向傷兵名單報到，他因左大腿2級拉傷掛傷號，預計缺陣4到6周。

史丹頓昨天在第7局敲出二壘打後感覺大腿不適，隨後換上代跑，經過MRI核磁共振檢查後確認傷情，今天被放進傷兵名單。

史丹頓從2011年起只有3年沒進傷兵名單（2014、17、18），已是連續第5年向傷兵名單報到，傷勢包括右腳踝發炎、股四頭肌拉傷、左腿阿基里斯腱發炎，以及這次左大腿拉傷，連美國媒體忍不住向總教練布恩（Aaron Boone）提問，為何史丹頓的下半身傷情如此頻繁？

「我不知道。」布恩回應：「顯然地，他有很強壯的體格，在訓練上也很認真，努力想要避免這些傷勢，但很不幸的是，這些事就是會發生在他身上，我們也想知道為什麼，如果知道，就能嘗試改變，但問題就是不知道。」

史丹頓 Giancarlo Stanton 洋基

延伸閱讀

MLB／在兒子面前飆10K、完封勝 洋基柯爾：他來看賈吉

MLB／洋基「長髮」球僮意外爆紅 所屬樂團收編瑞佐成粉絲

MLB／洋基教頭首局遭驅逐不打緊 金鶯棄將再當英雄還破隊史

MLB／洋基全員安打轟垮守護者 金鶯棄將打點平聯盟百年紀錄

相關新聞

MiLB／黃暐傑驚傳已動TJ手術！ 最快2024球季後段復出

效力於美國職棒匹茲堡海盜隊的台灣投手黃暐傑，日前被放進全季傷兵名單，傷情成謎，所屬經紀公司今天公布震撼消息，黃暐傑在春訓...

MLB／史丹頓為何下半身傷不停 洋基總教練：我不知道

才打了13場比賽，洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）再度向傷兵名單報到，他因左大腿2級拉傷掛傷...

MLB／張育成突破低潮後持續先發 紅襪3連勝天使

旅美棒球好手張育成本季首轟後持續先發，今天3打數繳白卷。所屬波士頓紅襪靠著惠特洛克7局失1分好投、特納轟出2分砲，終場2...

MLB／在兒子面前飆10K、完封勝 洋基柯爾：他來看賈吉

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）飆出精采絕倫的一戰，先發9局無失分、狂賞10次三振，幫助洋基以2：0擊敗雙城...

MLB／大谷4支0、連36場上壘中斷 今晚切換雙刀首對張育成？

天使今天以1：2輸給紅襪隊，3位台日經典賽國手同場先發，效力天使的大谷翔平4打數沒有安打，台北時間今晚11點將切換「雙刀...

MLB／牽制回壘滑進二壘手的腳 天使外野手：人生第一次遇到

天使今天以1：2輸給紅襪隊，兩次跑者死在壘包上成為無法多拿分數的關鍵，第8局菲利普斯（Brett Phillips）被牽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦