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MiLB／黃暐傑驚傳已動TJ手術！ 最快2024球季後段復出
效力於美國職棒匹茲堡海盜隊的台灣投手黃暐傑，日前被放進全季傷兵名單，傷情成謎，所屬經紀公司今天公布震撼消息，黃暐傑在春訓後期感到右手手肘不適，檢查後確認為韌帶撕裂，已在4月上旬完成TJ韌帶置換手術。
經紀公司指出，黃暐傑的傷勢經過球團醫療團隊檢查後，確定為韌帶撕裂，同時也評估需要進行手術。
黃暐傑已於4月上旬順利完成手術，接下來將回到球隊基地進行14至16個月的復健，最快要到2024年球季後段才能開始比賽。
黃暐傑去年底透過規則5選秀轉戰海盜，獲邀參加大聯盟春訓，經紀公司表示，突如其來的傷勢雖然讓黃暐傑感到意外，但他並未因此喪志，對於本次遇到的挫折依然正向思考，希望經過完整復健後能用更強壯的身體回到球場上。
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