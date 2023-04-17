MLB／在兒子面前飆10K、完封勝 洋基柯爾：他來看賈吉

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）飆出精采絕倫的一戰，先發9局無失分、狂賞10次三振，幫助洋基以2：0擊敗雙城隊，此戰3歲兒子在觀眾席上觀戰，身為父親繳出一場完封勝是否在兒子心中地位直升？柯爾笑曝，兒子此行的目的其實是想看賈吉（Aaron Judge）。

柯爾此役表現一夫當關，先發9局共用109球，前4局僅面對12人次，被敲出2安打分布在第5、6局，雙城對他無法有效串聯攻勢，直到第9局都是以三上三下臣服，最後一打席以97.9哩直球讓柯瑞亞（Carlos Correa）打向右外野進手套，完成這場完封勝。

柯爾開季成績超狂，拿下4勝0敗、防禦率0.95，他說：「我們有好的策略、好的控球，當你可以隨心所欲駕馭這麼多球種，就給了自己贏球的機會。」

洋基教頭布恩（Aaron Boone）大讚他的好投，「我覺得柯爾被某程度上低估，未獲得應有評價，他真的是很棒的投手，我相信有一天會進入古柏鎮（名人堂），他有責任心且認真，在乎自己的職業、球隊、隊友，他是全心投入的。」

贏球瞬間，柯爾高舉雙手，朝手套輕捶了一下，隊友們紛紛上前向他恭喜好投，柯爾的視線接著掃向觀眾席，他的老婆艾咪和3歲兒子卡登正在前往主隊休息室的路上，柯爾隨後將這顆勝投球遞給了卡登。

談起兒子，柯爾說：「他今天在早上5點15分醒來，走進來戳戳我，我回他『你在幹嘛呢？我們還要睡覺欸！』」他說卡登對於今天要來球場充滿期待，「我出門時，他告訴我，等一下要在球場看到我，滿神奇的，他真的記得這些瞬間。」

被追問這場完封勝是否為卡登帶來無價回憶，柯爾搖搖頭，苦笑說：「老實說，他是想看賈吉。」