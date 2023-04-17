MLB／牽制回壘滑進二壘手的腳 天使外野手：人生第一次遇到

天使今天以1：2輸給紅襪隊，兩次跑者死在壘包上成為無法多拿分數的關鍵，第8局菲利普斯（Brett Phillips）被牽制時，滑回二壘其實更快了一點，卻滑進了二壘手的腳，他賽後意有所指，會重新評估自己的滑壘技巧。

3位台日經典賽國手同場先發，效力天使的大谷翔平4打數沒有安打，台北時間今晚11點將切換「雙刀模式」續戰紅襪；紅襪陣營的張育成，未能延續前一天的火力，3打數沒有安打，吉田正尚則是2支0。

此役上演投手戰、僅打了1小時57分鐘，紅襪惠特洛克（Garrett Whitlock）先發7局僅被敲3安打、失1分奪勝，悲情吞敗的人是德梅斯（Reid Detmers），投了6.1局，栽在透納（Justin Turner）3局下的兩分砲。

兩次跑者死在壘上，成為天使無法進逼的關鍵，先是第2局朱力（Brandon Drury）敲出帶有1分打點的安打後，接下來盜壘失敗。當時朱力接到戰術下達要跑，但疏失在於三壘上的倫吉佛（ Luis Rengifo）也應該嘗試起跑，趁傳挑戰本壘或是迫使捕手不敢傳。

第8局則是代跑的菲利普斯，在二壘上遭投手歐特（Kaleb Ort）回身牽制出局，菲利普斯的回壘其實更快一點，但他的右手正好滑到二壘手阿洛尤（Christian Arroyo）的腳上，導致未能觸碰到壘包。

當時天使1：2落後，兩出局、一二壘有人，菲利普斯表示，「那是很關鍵的時刻，這是我生涯第一次滑進別人的腳裡，我看了好幾次影片，我確實比那個傳球更快，但阿洛尤的腳放的位置很有策略性。」菲利普斯表示，自己要扛起全責，對自己的滑壘技巧重新評估，「這次並不是我因為鬆懈而被抓到，我下次會用我的釘鞋用力滑進壘包。」