MLB／張育成突破低潮後持續先發 紅襪3連勝天使

中央社／ 紐約16日專電
紅襪隊旅美台將張育成。法新社
紅襪隊旅美台將張育成。法新社

旅美棒球好手張育成本季首轟後持續先發，今天3打數繳白卷。所屬波士頓紅襪靠著惠特洛克7局失1分好投、特納轟出2分砲，終場2比1擊敗來訪的洛杉磯天使，拉出3連勝。

張育成昨天對天使揮出一發2分砲，終結跨季連28打數無安打低潮，且在比賽後段擊出帶有2分打點的關鍵安打，單場4打點追平大聯盟生涯紀錄，助紅襪以9比7逆轉贏球。系列賽第3戰，張育成再度先發鎮守游擊大關，連5戰先發。

擔任第9棒的他此役未能延續打擊氣勢，前2打席分別為左外野飛球遭接殺、三振，8局下擊出一壘方向軟弱滾地球，被對方投手觸殺出局。

這場比賽形成投手戰，不到2小時就結束。惠特洛克（Garrett Whitlock）主投7局送出5次三振，僅被敲3支安打，失1分，力壓表現同樣不俗的天使先發投手德梅斯（Reid Detmers），本季首勝入袋。

天使2局上靠著德魯瑞（Brandon Drury）適時安打，先馳得點。

單場雙安的特納（Justin Turner）3局下咬中德梅斯一記內角直球，轟出飛越芬威球場左外野「綠色怪物」的2分砲，逆轉戰局。紅襪在惠特洛克與2任後援投手封鎖下，不讓天使打線再越雷池一步，終場以1分之差贏球。

紅襪日籍打者吉田正尚前4場因右大腿痠痛而缺陣，此役復出，首度和3月一同代表日本奪得世界棒球經典賽（WBC）冠軍的天使「二刀流」巨星大谷翔平在大聯盟同場競技。

吉田正尚2打數沒有安打，2局下靠觸身球上壘。擔任指定打擊的大谷翔平4打數繳白卷，跨季連36場上壘紀錄中斷。

兩隊4連戰明天最後一場適逢第127屆波士頓馬拉松，紅襪力拚系列賽橫掃，天使預定由2連勝的大谷翔平先發主投把關。張育成如出賽，兩人將有機會首度在大聯盟賽場上演投打對決。

天使 張育成 大谷翔平 吉田正尚 紅襪

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