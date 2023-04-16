MLB／張育成關鍵超前安 隊友重現經典「敬禮」
「國防部長」張育成今天終於谷底反彈，不僅敲出全壘打，還打回球隊超前分，讓隊友赫南德茲（ Enrique Hernandez）都對他「肅然起敬」。
甩開前面九場比賽一安難求的陰霾，張育成不僅在四局下面對安德森（Tyler Anderson）時，一棒將球轟出「綠色怪物」，還於八局下球隊落後一分、攻佔滿壘的關鍵時刻，敲出一支兩分打點的超前安打。
值得一提的是，當赫南德茲跑回追平分、回到休息室時，絲毫不計較與張育成內野競爭者的關係，用力地舉起右手向他「敬禮」。由於角度，再加上今天每個人都身穿42號球衣的緣故，看起來就和張育成本人在做自己的招牌動作一樣。
張育成的好表現，以及場上出現的「敬禮」，不禁讓人回想起經典賽時的他；紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也在賽後採訪時，提及張育成在經典賽A組獲選MVP，希望他能想起那時的自己，在往後賽事保持手感。
Chang Gang, wya??? pic.twitter.com/rlu03tpJmx— Red Sox (@RedSox) April 15, 2023
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