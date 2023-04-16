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MiLB／劉致榮先發勝 潘文輝生涯初登板飆158公里中繼成功

中央社／ 台北16日電
費城人隊小聯盟1A投手潘文輝今天迎來生涯初登板。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
費城人隊小聯盟1A投手潘文輝今天迎來生涯初登板。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

旅美紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發，投5局飆8K、無失分，拿下本季首勝；費城人隊小聯盟1A投手潘文輝生涯初登板，中繼2局無失分，飆速158公里，旅美生涯好的開始。

美國職棒小聯盟2A賽事，波士頓紅襪隊今天與多倫多藍鳥隊交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發。劉致榮1局下被首名打者敲出安打，但力守不失分，2局下先投出保送、再被敲出安打，但接著連抓3個出局數，沒有讓對手延續攻勢。

劉致榮3局下1人出局後被敲出安打，接著連飆2K化解危機，4局下2人出局後被敲出長打，但也用三振化解危機。劉致榮5局下續投有點狀況，一度讓打者攻佔二、三壘，但及時回穩、沒有掉分。

旅美紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發，投5局飆8K、無失分，拿下本季首勝。 截圖自TeamBros_悍創運動經紀粉絲團
旅美紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發，投5局飆8K、無失分，拿下本季首勝。 截圖自TeamBros_悍創運動經紀粉絲團

劉致榮今天總計用79球投5局，被敲出5支安打，投出8次三振、3次保送，無失分，球隊終場以6比1拿勝，劉致榮拿下個人本季首勝。

費城人隊投手潘文輝旅美生涯第1年，本季從小聯盟1A出發，今天與明尼蘇達雙城隊交手。潘文輝7局接手中繼，依序讓打者敲出一壘方向滾地球、二壘方向滾地球出局、再投出三振。

潘文輝8局續投也讓對手3上3下，費城人隊今天投打發揮，終場以3比1拿下勝利。

潘文輝總計用22球投2局，沒被敲出安打、投出3次三振，飆速158公里，拿下中繼成功，旅美生涯首戰就有好的開始。

劉致榮 小聯盟

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