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MiLB／林昱珉本季首場先發吞敗 陳聖平單場2安

中央社／ 台北16日電
開南大學左投林昱珉加盟亞利桑納響尾蛇隊，成為隊史第5名台灣球員。圖／聯合報系資料照 余承翰
開南大學左投林昱珉加盟亞利桑納響尾蛇隊，成為隊史第5名台灣球員。圖／聯合報系資料照 余承翰

旅美響尾蛇隊小聯盟高階1A投手林昱珉今天本季首場先發出賽，投1.1局失掉3分責失分、承擔敗投，同樣來自台灣的隊友野手陳聖平打擊有表現，單場4打數敲出2支安打。

美國職棒小聯盟高階1A賽事亞利桑那響尾蛇隊今天與西雅圖水手隊交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發。

林昱珉開賽就有狀況，1局上被首名打者敲出三壘打，接著投出四壞保送，對手發動雙盜壘戰術跑回1分，林昱珉再被敲出安打失掉1分，接著暴投讓跑者推進壘包，但及時回穩，沒有擴大失分危機。

林昱珉2局上先保送首名打者，三振抓到第1個出局數後退場，接替隊友沒能止血，被對方盜壘、暴投掉分，再接連投出四壞保送、被敲安打，水手隊單局攻下4分，其中1分要算在林昱珉身上。

響尾蛇隊另外一名台灣好手陳聖平今天先發打9棒、守二壘，陳聖平2局下敲出二壘方向滾地球出局，4局下吞三振，6局下壘上有人時敲出游擊方向安打，8局下再敲出個人單場第2安。

水手隊今天打線爆發，團隊敲出17支安打，終場以20比7拿下勝利。

響尾蛇隊投手林昱珉總計用40球投1.1局，被敲出3支安打，投出2次三振、2次保送，失掉3分責失分、承擔敗投。

陳聖平今天總計4打數敲出2支安打，被三振1次、有1得分，賽後打擊率2成86。

U23世界盃棒球賽季軍戰，陳聖平敲回3分打點。記者許正宏／攝影 許正宏
U23世界盃棒球賽季軍戰，陳聖平敲回3分打點。記者許正宏／攝影 許正宏

林昱珉 陳聖平 小聯盟

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