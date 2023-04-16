快訊

日相岸田遇襲更多畫面曝光！目擊者拍到爆裂物擲向首相瞬間

舊手機宣告「出局」、停止更新會成為換新機動力？網反曝4理由狂笑：等不了啦

用追火車比喻選總統 侯友宜：團隊跑更久、更遠、更好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成兩分砲、4打點 紅襪教頭要他想起經典賽MVP

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，今天第4局敲兩分砲、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安，幫助紅襪隊終場以9：7擊敗天使隊。 路透社
紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，今天第4局敲兩分砲、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安，幫助紅襪隊終場以9：7擊敗天使隊。 路透社

紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，今天第4局敲兩分砲、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安，幫助紅襪隊終場以9：7擊敗天使隊。

張育成今天擔任先發游擊手、扛第9棒，4打數敲出2安打、4分打點，本季累積17打數沒有安打後，在此役的第2打席開轟，本季首安即首轟。

張育成今年季前先參戰世界棒球經典賽，打下A組MVP，表現火燙，回到紅襪後卻判若兩人，安打遲未出爐，直到今天一舉貢獻重要的雙安。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）表示，「如果有看經典賽，你們可以看到他當時的擊球，從他當時的自在發揮，到了這邊後變得困難，我們都能理解，也一直告訴他，想想你當時的A組MVP表現，就做你自己就好。」

張育成今天找回「國防部長」的自信揮擊，在這場兩軍火力四射的比賽有關鍵表現。

天使1局上就靠烏謝拉（Gio Urshela）的滿貫砲嗆聲，紅襪下半局也靠狄佛斯（Rafael Devers）的兩分砲，馬上追了一半分數回來。紅襪3局下的攻勢斷在狄佛斯的雙殺打，只以1分作收，但張育成隨即在4局下敲出兩分砲、挹注3分大局，狙擊天使左投安德森（Tyler Anderson）。

兩軍火力未歇，天使第5、6局都有分數進帳，大谷在這兩個半局都敲安打，天使追平進而以7：6超前；8局下，天使捕手泰斯（Matt Thaiss）兩度被抓妨礙打擊，給了紅襪另一次契機，張育成在滿壘時敲安、帶有2分打點，一棒逆轉戰局，也是此役的致勝安打。

紅襪 張育成 天使

延伸閱讀

MLB／本季首安即首轟！張育成挑戰綠色怪物 勝利打點助紅襪逆轉

MLB／與大谷翔平同場先發 張育成2度上壘但還是沒安打

MLB／張育成上壘比安打先開張 美記者：前1安還是經典賽

MLB／拚首安！張育成預告再先發 守備位置從二壘換成游擊

相關新聞

MLB／本季首安即首轟！張育成挑戰綠色怪物 勝利打點助紅襪逆轉

本季首安就是全壘打！紅襪隊好手張育成今（16日）在主場迎戰天使，擔任先發第9棒游擊手，第二打席一棒將球轟過左外野綠色怪物，8局下再補上一支安打，單場進帳4分打點。

MLB／張育成兩分砲、4打點 紅襪教頭要他想起經典賽MVP

紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，今天第4局敲兩分砲、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安，幫助紅...

MLB／洋基大物沃爾普首轟無用 柯瑞亞扮英雄助雙城逆轉

明尼蘇達雙城隊開季至今氣勢如虹，靠著聯盟第二的投手群攻城掠地，暫居美聯中區龍頭。繼昨天以首局九分的攻勢拿下對洋基的勝利，這場比賽雖然一路落後，但八局上靠著柯瑞亞(Carlos Correa)二壘安打送

MLB／紅襪教頭談曾寫信招募大谷 來不及寄出就遭打槍

結束了連續主場作戰的洛杉磯天使本周末作客波士頓迎戰紅襪隊，日籍球星大谷翔平預計於18日登板先發，屆時有機會正面對決經典賽隊友吉田正尚以及「國防部長」張育成。在系列賽開打前，紅襪總教練柯拉(Alex C

MLB／巨人新王牌韋伯情定舊金山 獲5年9千萬美元續約

舊金山巨人隊今宣布與陣中王牌投手韋伯(Logan Webb)達成一筆五年總值9000萬美金的續約，這份新合約將涵蓋兩個仲裁年份，也一路將韋伯綁至31歲。 現年26歲的韋伯小聯盟時期曾因服用禁藥遭

MLB／與大谷翔平同場先發 張育成2度上壘但還是沒安打

效力紅襪隊的台將張育成連續3場先發出賽，今天雖兩度上壘，本季首安還是沒開張，3打數掛蛋，紅襪終場以5：3擊敗守備3度「煮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦